Rekordowy trend spowolnienia polskiego przemysłu. Nadzieja na osiągnięcie dna?

Polski przemysł hamuje już dwudziesty miesiąc z rzędu, a niewiele krócej znajduje się na recesyjnych poziomach. Według S&P Global daje to nadzieję, że spowolnienie osiągnęło swój najniższy punkt, ale znaczące problemy w sektorze wytwórczym wciąż mogą przyczynić się do spadków aktywności polskich producentów.

fot. Maciej Jarzębinski / / FORUM

Według danych S&P Global w październiku 2023 r. wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu wyniósł 44,5 pkt. Oznacza to już osiemnasty miesiąc z rzędu, w którym znajduje się on poniżej poziomu 50 pkt. rozgraniczającego rozwój od recesji w sektorze wytwórczym.

Był to rezultat lepszy od danych za wrzesień, kiedy pokazano 43,9 pkt., sierpień (43,1 pkt.) i lipiec (43,5 pkt.) oraz idealnie zgodny z rynkowym konsensusem, który zakładał właśnie 44,5 pkt. Wskaźnik wzrósł drugi miesiąc z rzędu i trzeci raz w tym roku. Październikowy odczyt jest najlepszym wynikiem od czerwca br., kiedy to pokazano 45,1 pkt. Ostatni raz ponad poziomem 50 pkt. przemysłowy PMI dla Polski znajdował się w kwietniu 2022 r., a więc półtora roku temu.

Drugi miesiąc z rzędu ogólny spadek koniunktury był jednak łagodniejszy, co wynikało przede wszystkim z mniej ostrego spadku liczby nowych zamówień oraz zatrudnienia. Kontrastowało to z szybszym spadkiem produkcji, zaległości w realizacji zamówień i zakupów, wynikającym z dążenia firm do ograniczenia działalności i zmniejszenia zapasów – czytamy w raporcie S&P Global.

Wskaźnik PMI obrazuje kondycję przemysłu. Indeks ten jest obliczany od 1998 roku na podstawie wskaźników dotyczących nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasu pozycji zakupionych. Ustalany jest na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 200 firmach produkcyjnych. Grupa respondentów ustalana jest w oparciu o udział branży w PKB i poziom zatrudnienia.

Malejące odczyty poniżej 50 punktów sygnalizują przyspieszenie tempa spadku aktywności ekonomicznej. Rosnące (z miesiąca na miesiąc), ale pozostające poniżej 50 punktów, oznaczają spowolnienie tempa spadku. Dopiero odczyty powyżej 50 pkt sygnalizują poprawę koniunktury.

„W październiku wskaźnik PMI odnotował pierwszy wzrost z rzędu od początku 2023 r., dając nadzieję, że obecne poważne spowolnienie w przemyśle osiągnęło już swój najniższy punkt. Jednak kolejny wyraźny spadek liczby nowych zamówień, a także gwałtowny spadek zaległości w realizacji zamówień i wzrost poziomu zapasów gotowych produktów sugerują, że produkcja może jeszcze spaść w nadchodzących miesiącach” – skomentował Trevor Balchin, dyrektor ekonomiczny S&P Global.

„Trwający obecnie spadek liczby nowych zamówień jest wręcz najsilniejszy w historii badania. Średni wskaźnik nowych zamówień liczony od marca 2022 r. wyniósł 42,1 pkt, co stanowi gorszy wynik niż w latach 2018-2020 (43,3 pkt), 2012-2013 (47,4 pkt), 2008-09 (42,7 pkt) i 2000-02 (46,7 pkt)” - dodał

"Wolniej spadają nowe zamówienia, ale znów rosną zapasy. Dane z Azji (eksport) sugerują odbicie w przemyśle, podobnie niemiecki PMI. Globalny przemysł prawdopodobnie dźwiga się z dołka, co pozytywnie przełoży sie na polskie dane, ale odbudowa aktywności będzie raczej powolna, http://m.in. z uwagi na ciągle słabą koniunkturę (np. popyt konsumpcyjny) w Niemczech" - napisdali ekonomiści ING Banku Śląskiego na platformie X.

"Na wzrost indeksu wpłynęły lepsze wyniki komponentu zamówień i zatrudnienia" - komentują z kolei analitycy z BNP Paribas.

Aktywność polskiego sektora wytwórczego od półtora roku znajduje się w głębokim recesyjnym uścisku, ale spowolnienie trwa jeszcze dłużej. Popyt na wyroby przemysłowe zmniejszył się już 20 miesiąc z rzędu co jest rekordowym trendem dla badania. Wynik październikowego PMI wpisuje się w recesyjne odczyty w Europie, które zwłaszcza w Niemczech, znajdują się na ekstremalnie niskich poziomach.