Rekordowy spadek stopy bezrobocia w Opolskim

Miasta 15-minutowe zyskują na popularności. Warszawa dołącza do koncepcji - "Mordor" czekają zmiany Miasta 15-minutowe, w których wszystko, co potrzebne do życia, znajduje się w bliskim zasięgu, to koncept stworzony zaledwie kilka lat temu, ale już eksperymentuje z nim kilkanaście miast świata, w tym metropolie...