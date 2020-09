Rekordowa liczba zakażeń w Polsce - ponad 1500 przypadków

fot. Tero Vesalainen / Shutterstock

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 1587 osób – to największy dobowy wzrost zakażeń od początku epidemii. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 23 osoby – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

Nowe potwierdzone w czwartek przypadki zakażeń pochodzą z województw: mazowieckiego (295), małopolskiego (241), kujawsko-pomorskiego (162), pomorskiego (128), śląskiego (126), warmińsko-mazurskiego (87), wielkopolskiego (84), łódzkiego (78), zachodniopomorskiego (61), lubelskiego (59), podkarpackiego (55), podlaskiego (54), dolnośląskiego (52), świętokrzyskiego (52), opolskiego (38) i z lubuskiego (15).

Resort poinformował o śmierci 23 zakażonych koronawirusem osób w wieku od 44 do 94 lat. Do zgonów doszło w Siedlcach, Krakowie, Kędzierzynie-Koźlu, Elblągu, Biłgoraju, Lublinie, Zgierzu, Bełchatowie, Poznaniu, Tychach, Świętochłowicach, Raciborzu, Ostródzie i w Gdyni. Większość osób – jak podało MZ – miała choroby współistniejące.

Rzecznik MZ o zakażeniach: to wynik powrotu do normalności

"To nie jest wynik dużych ognisk zakażeń. To jest wynik naszego powrotu do normalności, do codziennego funkcjonowania w otaczającej nas rzeczywistości" – skomentował rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

"To, co państwo wszyscy obserwujecie na co dzień – mamy korki na ulicach, ludzi w tramwajach, w autobusach, mamy powrót do pracy bezpośredniej z pracy zdalnej. Tych kontaktów, interakcji na co dzień jest dużo więcej niż na wiosnę i w lecie, kiedy oczywiście byliśmy na wypoczynku letnim i spotykaliśmy się nad morzem, nad jeziorami, ale nie spotykaliśmy się na ulicach miast, w pracy. Dzisiaj tych interakcji jest dużo więcej" – powiedział.

Zaznaczył, że obecnie ogniska zakażeń są rozproszone. "To często są ogniska z imprez domowych, rodzinnych, ogniska z większych zakładów opieki zdrowotnej, szpitali, gdzie mamy do czynienia też z pacjentami COVID-owymi, mamy do czynienia z szeregiem mniejszych ognisk w zakładach pracy (...). Nie możemy powiedzieć, że dominuje jakieś jedno ognisko zakażeń" – powiedział.

Dodał, że liczba zakażeń jest także efektem odwiedzin w domach pomocy społecznej. Poinformował, że MZ poprosiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o decyzję w sprawie zablokowania odwiedzin w domach opieki społecznej.

Ostatniej doby wykonano ponad 24,2 tys. testów na obecność koronawirusa – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Ogółem przebadano dotąd 3 225 733 próbki pobrane od 3 095 373 osób.

Ostatniej doby wyzdrowiało 582 pacjentów, czyli o 15 mniej niż w czwartek. Od początku epidemii wyzdrowiało 66 158 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem – poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 1995 osób, o 31 więcej niż w czwartek. Pod respiratorem jest 96 chorych, o 5 więcej niż w czwartek.

Kwarantanną objęto 137 023 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym – 12 937 osób.

Od 4 marca, kiedy potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, łącznie zakażenie potwierdzono u 84 396 osób. Zmarło 2392 zakażonych.

W czwartek MZ informowało o 1136 nowych przypadkach, w środę o 974 nowych, we wtorek – o 711, w poniedziałek – o 748, w niedzielę – o 910, a w sobotę – o 1002.

Autorka: Karolina Kropiwiec