Rekordowy poziom zadłużonych obywateli Brazylii

Odsetek zadłużonych obywateli Brazylii osiągnął rekordowy poziom 40 proc. - wynika z danych opublikowanych przez Narodową Konfederację Właścicieli Placówek Handlowych (CNDL).

fot. ErenMotion / / Shutterstock

Brazylijskie stowarzyszenie obliczyło, że od kwietnia 2022 r. do kwietnia 2023 r. wśród dorosłych obywateli kraju doszło do 8-procentowego wzrostu liczby osób niezdolnych do spłaty długów.

Głównym powodem trudności w uregulowaniu zadłużenia jest według CNDL wysoki poziom odsetek kredytowych, który w kwietniu br. przekroczył średni poziom 13,7 proc.

W ciągu ostatniego roku, jak oszacowała organizacja reprezentująca handlowców, w ponad 214-milionowej Brazylii nastąpił blisko 19-procentowy wzrost liczby przypadków niespłacenia długu.

Z sondażu CNDL wynika, że 90 proc. zadłużonych Brazylijczyków w związku z trudnościami w spłacie zobowiązań finansowych doświadcza dyskomfortu psychicznego. Dla 72 proc. z nich przejawia się on bezsennością.

