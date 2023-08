Rekordowy popyt na hipoteki, kryzys w Turcji, fatalne dane z Polski i miliardy dolarów strat

Inflacja w dół, inflacja w górę, wystrzał akcji niedoszłego rywala Tesli i popytu na hipoteki. Kończący się tydzień obfitował w interesujące dane, a to tylko wierzchołek. Zapraszamy na podsumowanie ostatnich dni na najciekawszych wykresach.

fot. Master1305 / / Shutterstock

Wzrost cen w lipcu 2023 r. okazał się niższy niż przed rokiem, wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez GUS. Wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych rósł najwolniej od lutego 2022 r. i pierwszy raz od tego czasu zaliczył spadek w ujęciu miesiąc do miesiąca. To już piąty miesiąc z rzędu spadku dynamiki rocznej inflacji.

Bankier.pl

Według najnowszego badania S&P Global w lipcu mocno pogłębiła się tendencja spowolnienia w polskim sektorze wytwórczym. Szczegóły raportu PMI dla przemysłu po raz kolejny pokazały spadek zamówień w efekcie słabego popytu i cięcie liczby miejsc pracy w fabrykach. Rekordowo spadają też ceny, pokazując silny trend dezinflacyjny w sektorze.

Bankier.pl

Inflacja w Turcji wraca na ścieżkę wzrostu. Zmiana kierownictwa banku centralnego i skutki ostatnich decyzji będą widoczne dopiero za kilka kwartałów, tymczasem ceny nad Bosforem znów wystrzeliły.

TradingEconomics

Popyt na kredyty mieszkaniowe w lipcu wzrósł o 273,1 proc. rdr - podał BIK w komunikacie. Liczba wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w lipcu wzrosła o 208,3 proc. rdr.

BIK

Bank Anglii nie zatrzymuje się w zacieśnianiu polityki monetarnej i po raz kolejny podjął decyzję o podniesieniu stóp procentowych. Oznacza to, że są one obecnie najwyższe od ponad 15 lat. Wobec niższego, ostatniego odczytu inflacji, rynkowe oczekiwania zakładały powrót do niższego tempa podwyżek, co potwierdziła decyzja Banku.

tradingeconomics.com

Rajd na akcjach producenta samochodów elektrycznych trwa w najlepsze. Spółka, w której widziano kiedyś potencjalnego konkurenta dla Tesli, odbiła się od dna, a jej notowania urosły o 476 proc. w ciągu ostatnich 2 miesięcy.

Tradingview

Najwyższa wypłata u bukmachera w Polsce to nawet 3,9 mln zł, ale zarabiać na piłce można także poprzez inwestycje w kluby obecne na giełdzie. Tam też jeden mecz może wykasować cały potencjalny zysk, o czym przekonali się ostatnio inwestujący w Borussię Dortmund. Chociaż stopy zwrotu, nawet akcji tureckich klubów i tak nie przebiją tych z bukmacherki, choćby był to klub z sukcesami na miarę AFC Richmond, to piłka na giełdzie może być ciekawą inwestycyjną alternatywą.

Chartmaker

Trenerzy, pracownicy centrów fitness i inne zawody związane z promowaniem sportu cieszyły się dużą popularnością w minionym roku. Zatrudnienie w sektorze sportu wzrosło o ponad 10 proc. - wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Polacy deklarują aktywność fizyczną, ale przede wszystkim w formie spacerów.

Eurostat

Producenci układów scalonych sygnalizują, że nadchodzi koniec nadpodaży na rynku. Popyt na komputery i smartfony jest wciąż niższy niż przed rokiem, ale spadek sprzedaży stopniowo spowalnia. Co czeka te dwa powiązane rynki i do kiedy możemy liczyć na korzystne ceny sprzętu komputerowego?

J.P. Morgan

Statystyki z amerykańskiego rynku pracy za lipiec pokazały minimalny spadek bezrobocia, wzrost płac, ale minęły się z opublikowanym wcześniej raportem ADP oraz konsensusem co do liczby nowych miejsc pracy. Dane pokazują jednak, że rynek pracy w USA ciągle ma się dobrze, co według analityków daje silną kartę dla Fedu w prowadzonej obecnie polityce monetarnej.

DU