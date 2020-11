Rekordowy giełdowy listopad. Dow Jones z najlepszym miesiącem od 1987

Orlen może zaktualizować politykę dywidendową po przejęciu PGNiG, łączny poziom dywidendy nie będzie niższy (opis)

Strategia PKN Orlen i założenie wypłaty co najmniej 3,50 zł dywidendy na akcję może się zmienić, jeśli doszłoby do przejęcia PGNiG. Przedstawiciele Orlenu podczas telekonferencji dla analityków zaznaczyli jednak, że nominalny poziom wypłacanej dywidendy nie powinien być niższy w porównaniu do założonego w strategii.