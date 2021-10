Rekordowy deficyt handlowy USA

fot. rawf8 / / Shutterstock

Ponad 73 mld dol. deficytu w handlu towarami i usługami zanotowały w sierpniu Stany Zjednoczone. To najgłębiej ujemne saldo w historii - wynika z danych Departamentu Handlu.

W porównaniu do lipca import towarów i usług wzrósł o 1,4 proc. do 287 mld dol., czyli najwyższego poziomu w historii. Eksport zwiększył się o 0,5 proc. do 213,7 mld dol. Sprzedaż towarów za granicę była rekordowa. Statystycy zwracają również uwagę m.in. na najniższe od dekady dodatnie saldo w handlu usługami.

W danych nadal nie widać słabnącego popytu na zagraniczne towary czy istotnego wpływu zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw. Amerykanie wciąż chętnie kupowali farmaceutyki, zabawki czy ubrania - zauważa "The Wall Street Journal". Pieniądze wydawali nie tylko konsumenci, ale i biznes, który zmaga się z wysokimi dóbr przemysłowych czy materiałów.

Na dodatkowych cłach narzucanych na towary wysyłane z Chin zyskują Wietnam czy Tajwan - w obu przypadkach USA zanotowały w sierpniu rekordowy deficyt handlowy. Ale i w wymianie z Państwem Środka ujemne saldo Stanów Zjednoczonych pogłębiło się - do 31,7 mld dol. Takiego deficytu nie notowano od ponad dwóch lat.

Tymczasem Amerykanie i Chińczycy szykują się do rozmów ws. sporu handlowego. W środę w Zurychu spotkają się doradca prezydenta Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan i czołowy chiński dyplomata Yang Jiechi. Przed kilkoma dniami przedstawicielka ds. handlu Katherine Tai zapowiedziała, że Waszyngton użyje wszelkich możliwych środków, by zmienić relacje handlowe z Chinami i ukrócić "nieuczciwe praktyki" tego kraju. Oznajmiła też, że USA muszą bronić "do końca" swoich interesów ekonomicznych i kierować się dobrem pracowników.

MKa