Rekordowy budżet Japonii. Tak chcą walczyć z kryzysem demograficznym

GUS potwierdza niepokojące dane. Polska gospodarka mocno hamowała

Pod koniec minionego roku polska gospodarka skurczyła się w porównaniu do poprzedniego kwartału najmocniej w XXI w., pomijając lockdownowy II kwartał 2020 r. Wzrost PKB Polski w ujęciu rocznym nadal podbijała akumulacja zapasów, a dodatkowo wsparła go słabość importu. Zmniejszyła się za to konsumpcja.