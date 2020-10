Rekordowy 1 procent podatku PIT. Polacy przekazali prawie miliard złotych

MF: prawie wszyscy podatnicy rozliczyli się do 30 kwietnia

Mimo że w tym roku można było rozliczyć PIT za 2019 r. do 1 czerwca, to 97 proc. podatników rozliczyło się w standardowym terminie do 30 kwietnia - poinformował resort finansów. Jak dodano, w tym roku ponad 18 mln deklaracji złożono elektronicznie.