Rekordowo niskie bezrobocie w Krakowie. Coraz więcej pracowników z Ukrainy

Stopa bezrobocia w Krakowie spadła w czerwcu br. do rekordowo niskiego poziomu i wyniosła 2 proc. - podał w czwartek Grodzki Urząd Pracy. Według urzędników to najniższe bezrobocie w ostatnich dekadach. Zatrudnianych jest też coraz więcej pracowników z Ukrainy.

fot. S-Studio / / Shutterstock

Na koniec czerwca tego roku w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie zarejestrowanych było 10766 bezrobotnych. To o 1212 osób mniej niż na koniec I kwartału br., co oznacza spadek liczby bezrobotnych o 10,1 proc.

Jak ocenił w czwartek Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Marek Cebulak obecny niski poziom stopy bezrobocia w mieście to efekt m.in. wieloletnich działań, realizowanych przez tę instytucję.

„Pomimo ciężkich ostatnich lat, na które wpłynęły pandemia Covid-19, konflikt zbrojny wywołany przez Rosję oraz galopująca inflacja, lokalny rynek pracy oferuje relatywnie stabilne warunki zatrudnienia zarówno dla pracujących jak i pracodawców” - wskazał przedstawiciel GUP.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Urzędnicy zauważają także tendencję związaną ze znacznym wzrostem zainteresowania krakowskich pracodawców pracownikami z Ukrainy. W czerwcu tego roku liczba wolnych miejsc pracy, zgłoszonych do Grodzkiego Urzędu Pracy, utrzymywała się na zbliżonym poziomie do tego samego miesiąca w roku poprzednim. Spośród 2128 ofert pracy, 1953, czyli około 91,8 proc. to oferty złożone w ramach procedury uzyskania informacji starosty, oraz oferty pracy sezonowej w ramach procedury zezwolenia na pracę sezonową (a więc łączących się z zatrudnianiem cudzoziemców).

„To zdecydowanie wskazuje na istniejące wśród pracodawców ciągłe zapotrzebowanie na pracowników spoza naszego kraju, stanowiących wzmocnienie kadr przedsiębiorstw działających w Krakowie” - zaznaczył przedstawiciel GUP.

Według niego zdecydowanym ułatwieniem dla pracodawców jest wprowadzenie formy powiadamiania o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy.

„Owa uproszczona i nieodpłatna procedura została wdrożona w ramach specustawy, przyjętej w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. To z kolei mogło skłonić krakowskich pracodawców do skorzystania z tej możliwości zaspokojenia braków kadrowych, bowiem wystarczające jest poinformowanie naszego urzędu o zatrudnieniu obywatela Ukrainy” - poinformował Cebulak.

Zgodnie z zaprezentowanymi danymi liczba powiadomień o pracownikach z Ukrainy, którzy podjęli pracę na mocy nowych przepisów cały czas rośnie – w czerwcu br. wyniosła 2377 osób, co daje prawie 27 proc. więcej w porównaniu z czerwcem ub.r. (1875 osób).

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu 2023 r. wyniosła 5 proc. wobec 5,1 proc. miesiąc wcześniej. Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w czerwcu 783,5 tys. wobec 802,3 tys. osób miesiąc wcześniej.

autor: Rafał Grzyb