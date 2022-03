Rekordowo małe mieszkania w rekordowym roku. Tak budowano w 2021 r.

/ Shutterstock

Rok 2021 r. był pod dwoma względami rekordowy dla mieszkaniówki. Deweloperzy i inwestorzy indywidualni oddali do użytku najwięcej mieszkań po 1989 r. Z drugiej strony przeciętne mieszkania oddawane do użytku w budynkach wielorodzinnych są najmniejsze od co najmniej 16 lat – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

W ubiegłym roku deweloperzy i inwestorzy indywidualni oddali do użytku 234,9 tys. mieszkań i domów jednorodzinnych – o 6,4 proc. więcej niż w dotychczas rekordowym 2020 r. Nominalnie w Polsce przybyło o 23 tys. więcej lokali mieszkalnych niż rok wcześniej.

Więcej małych mieszkań

Wraz z rosnącą od kilku lat liczbą oddawanych do użytku lokali mieszkalnych, spada ich przeciętna powierzchnia. W 2021 r. nowe mieszkania zlokalizowane w budynkach wielorodzinnych miały średnio 52,6 mkw. powierzchni użytkowej i choć było to tyle, ile w 2020 r., to w porównaniu z 2019 i 2018 r. było to o ok. 0,5 mkw. mniej, z kolei względem 2017 r. już o ok. 6 mkw. mniej.

Jak wynika z danych GUS, jeszcze w latach 2005 – 2008 mieliśmy do czynienia z rosnącą powierzchnią mieszkań oddawanych do użytku w budynkach wielorodzinnych. W 2008 r. przeciętne mieszkanie oddane przez dewelopera lub zbudowane w formie społecznej, komunalnej lub zakładowej miało blisko 68 mkw. – najwięcej w XXI w. Od tego momentu nowe mieszkania w budynkach wielorodzinnych stawały się coraz mniejsze. W latach 2014 – 2017 średnia powierzchnia wynosiła już ok. 60 mkw. Ostatnie cztery lata to jednak drastyczny spadek ku 50 mkw.

fot. Bankier.pl /

Co warte wyjaśnienia, lokale mieszkalne oddane do użytku w 2021 r. przez deweloperów miały średnio 63 mkw., choć średnią zawyżają w tym przypadku oddawane przez deweloperów domy jednorodzinne. W pozostałych formach budownictwa (spółdzielczym, komunalnym, społecznym czynszowym i zakładowym) średnia powierzchnia oddanego do użytku mieszkania wyniosła 51,3 mkw.

10 mkw. w dekadę

Również domy jednorodzinne stają się coraz mniejsze, choć w ich przypadku 2021 r. przyniósł zahamowanie trendu spadkowego. Zgodnie z danymi GUS dom jednorodzinny oddany do użytku w 2021 r. miał średnio 133,1 mkw. powierzchni – o 0,3 mkw. więcej niż przed rokiem. W porównaniu jednak do przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI w., gdy oddawano do użytku największe domy, te skurczyły się średnio o ok. 11-12 mkw.

fot. Bankier.pl /

Ubiegły rok był jednak rekordowy pod względem liczby oddanych do użytku domów jednorodzinnych. GUS odnotował 88,3 tys. takich lokali – o 19 proc. więcej niż przed rokiem.

Niezmienna od lat pozostaje za to średnia liczba izb w nowo budowanych mieszkaniach i domach. W 2021 r. przeciętny lokal mieszkalnych znajdujący się w budynku wielorodzinnym miał trzy izby (pokoje łącznie z kuchnią), z kolei dom w przeciętnym domu jednorodzinnym znajdowało się średnio 5,5 izby. Średnio najmniej izb (2,5) posiadały oddane do użytku mieszkania komunalne. Średnio poniżej trzech izb miały także mieszkania spółdzielcze oraz społeczne czynszowe. Więcej niż trzy izby zanotowano z kolei w przeciętnym mieszkaniu zakładowym, które oddano do użytku w 2021 r.

W 2021 r. w Polsce oddano do użytku łącznie 109,2 tys. budynków mieszkalnych. Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano budynków dwukondygnacyjnych (65,4 proc.) i jednokondygnacyjnych (29,5 proc.), w których znalazło się odpowiednio 34,8 proc. oraz 14,3 proc. przekazanych do użytkowania mieszkań. Z kolei w budynkach o trzech i więcej kondygnacjach, które stanowiły 5,1 proc. znalazła się ponad połowa zbudowanych mieszkań (50,9 proc.).

Najwięcej na Pomorzu, najmniej w Opolskiem

Analizując wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców, największe wartości odnotowano w województwach: pomorskim (9,3), dolnośląskim (8,7), mazowieckim (8,2) i wielkopolskim (7,8), najmniejsze z kolei w województwach: opolskim (3,4), świętokrzyskim (3,7) oraz śląskim (3,8).

Względem poprzedniego roku nieznacznie wydłużył się czas budowy. Budynki wielorodzinne budowano średnio cztery lata (48,5 miesiąca) – o ok. 1,5 miesiąca dłużej niż rok wcześniej. Z kolei budowa domów jednorodzinnych trwała średnio nieznacznie poniżej 2 lat (23,9 miesiąca) – o 0,3 miesiąca dłużej niż rok wcześniej.

Więcej domów jednorodzinnych - mniejszy dostęp do wody z sieci i kanalizacji

Na zbliżonym poziomie względem poprzedniego roku pozostał odsetek nowych mieszkań podłączonych do wodociągu (92,3 proc.) i gazu z sieci (40,4 proc.). Efektem większego udziału domów jednorodzinnych wśród wszystkich oddanych do użytku lokali mieszkalnych był za to zmniejszony odsetek mieszkań z dostępem do centralnej sieci grzewczej (35,7 proc. i -4,1 p.p. r/r), ciepłej wody dostarczanej z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej (35,3 proc. i -4,4 p.p. r/r), czy sieci kanalizacyjnej (79 proc. i -2,3 p.p. r/r).