Rekordowe zakupy złota banków centralnych. Takiej pierwszej połowy roku jeszcze nie było

Przybywa złota w skarbcach NBP. Największe zakupy w tym roku To był czwarty z rzędu miesiąc kiedy NBP dokupił spore ilości złota do narodowego skarbca. W lipcu rezerwy złota powiększyły się najmocniej w tym roku – wynika z obliczeń Bankier.pl. Polskie zasoby królewskiego metalu to już kilkaset ton, a skala zakupów w tym roku ustępuje nielicznym, informują eksperci.