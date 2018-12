Rekordowe wyniki spółki Polskie LNG

Od stycznia do początku grudnia br. Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu (Zachodniopomorskie) przyjął 21 statków ze skroplonym gazem. Od początku funkcjonowania terminala zawinęło już tam 45 statków.

Rok 2018 dla Polskiego LNG jest rekordowy - poinformowały we wtorek służby prasowe Polskiego LNG. Do początku grudnia terminal przyjął 21 statków ze skroplonym gazem ziemnym. Licząc od pierwszego metanowca, jaki przypłynął do Świnoujścia pod koniec 2015 r. było już 45 dostaw.

Spółka ma w planach jeszcze dwie dostawy w grudniu. Z jej szacunków wynika, że do końca pierwszego kwartału 2019 r. będzie mogła pochwalić się przyjęciem 50 statków.

W 2018 r. z terminala wyjechało ponad 1,5 tys. załadowanych cystern. Jak podaje spółka, liczba takich operacji jest większa niż w innych europejskich terminalach; w Rotterdamie czy w Zeebruge. Według spółki, jej wynik zostanie poprawiony, bo zwiększonego zapotrzebowanie na LNG można się dopiero spodziewać.

Rekordowe załadunki LNG są osiągane przy obecnym kształcie świnoujskiej instalacji, która jeszcze się zmieni - wskazuje spółka. Polskie LNG realizuje Program Rozbudowy Terminalu, zakładający wykonanie czterech komponentów: zwiększenie mocy regazyfikacyjnych z 5 do 7,5 mln metrów sześciennych, budowę drugiego nabrzeża przeznaczonego dla mniejszych jednostek pływających, postawienie trzeciego zbiornika na LNG o pojemności 180 tys. metrów sześciennych, jak również skonstruowanie bocznicy kolejowej do przeładunku gazu skroplonego na cysterny kolejowe i kontenery ISO.

"Nasz terminal, jak i plan jego rozbudowy wpisuje się doskonale w perspektywę gwałtownego rozwoju tzw. Małego LNG (SSLNG - Smal Scale LNG)" podkreśla cytowany w komunikacie prezes Polskiego LNG Paweł Jakubowski. "Po zakończeniu prac będziemy oferować dodatkowe usługi, jak choćby przeładunek skroplonego gazu na cysterny kolejowe, a także gazowce małej skali. Wpłyniemy na rozwój rynku gazu w żegludze morskiej, śródlądowej, przewozach kolejowych i samochodowych. Trzeba również dodać, że tym samym, zwiększymy znaczenie świnoujskiego terminalu w regionie Europy Północnej oraz Środkowo-Wschodniej" dodał.

Na początek grudnia w terminalu zanotowano 45 dostaw LNG drogą morską. Od pierwszej dostawy dostarczono tam prawie 9 mln metrów sześciennych LNG. Od początku eksploatacji zregazyfikowano tam ponad 4,8 mld metrów sześciennych surowca i załadowano (dane na koniec listopada br.) nieco ponad 3,6 tys. cystern. Od 2016 r. załadowano 150 tys. metrów sześciennych LNG w cysterny samochodowe. (PAP)

autor: Kacper Reszczyński

res/ skr/