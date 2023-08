Rekordowe pieniądze w polskiej piłce. Tyle zarobią kluby z Ekstraklasy

Trzycyfrowe stopy zwrotu cen akcji klubów z Anglii i Turcji. Inwestycje zamiast bukmacherki? Najwyższa wypłata u bukmachera w Polsce to nawet 3,9 mln zł, ale zarabiać na piłce można także poprzez inwestycje w kluby obecne na giełdzie. Tam też jeden mecz może wykasować cały potencjalny zysk, o czym przekonali się ostatnio inwestujący w Borussię Dortmund. Chociaż stopy zwrotu, nawet akcji tureckich klubów i tak nie przebiją tych z bukmacherki, choćby był to klub z sukcesami na miarę AFC Richmond, to piłka na giełdzie może być ciekawą inwestycyjną alternatywą.