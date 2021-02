Rekordowe mrozy w Teksasie. Mieszkańcy ratują przed zimnem tysiące żółwi morskich

Mieszkańcy południowego Teksasu zabrali już tysiące żółwi morskich do centrum konferencyjnego, ratując je przed chłodem. Zwierzęta były oszołomione niespotykaną w tym stanie zimną pogodą - informuje w czwartek portal telewizji ABC.

Co 15 minut lub mniej ludzie przywożą jednego lub dwa żółwie, czasami więcej. "Mieliśmy wczoraj pełne przyczepy, w których było 50, 80, 100 (osobników)" - powiedział Ed Caum, dyrektor centrum w South Padre Island, które nie ma prądu ani wody od środy rano.

W Teksasie występują rekordowe mrozy i śnieżyce. Zginęło już 21 osób, dochodzi do masowych awarii sieci energetycznej, wiele domów pozbawionych jest prądu.

Centrum konferencyjne zaczęło przyjmować gady w poniedziałek, ponieważ znajdujący się w sąsiedztwie ośrodek Sea Turtle Inc. nie był już w stanie poradzić sobie z liczbą podrzucanych żółwi. Do tej pory przyjęli ponad 3500 tych zwierząt, jednak nie wszystkie przeżyją zimę.

Ed Caum przyznał, że ponieważ zbliża się kolejny zimny front, nie wiadomo, kiedy żółwie będą mogły zostać przetransportowane do wody.

