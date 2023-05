Kary za brak OC będą wyższe. W 2024 roku mogą przebić 8000 złotych

W przyszłym roku przerwa w obowiązkowym ubezpieczeniu OC samochodu może drogo kosztować. Stawki będą różne w pierwszej i drugiej połowie roku. Jednak już wiadomo, że najwyższa kara może przekroczyć nawet 8 tys. zł.

fot. Velimir Zeland / / Shutterstock

Wysokość kary za brak OC pojazdu jest każdego roku waloryzowana w stosunku do płacy minimalnej. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że w 2024 r. najniższa płaca przekroczy 4200 zł brutto i będzie ustalona w dwóch terminach – od 1 stycznia oraz od 1 lipca 2024 r., podobnie jak w 2023 r. Dla właścicieli samochodów i motocykli oznacza to dwukrotną podwyżkę kar za brak OC – podał portal Autokult.pl.

Już wiadomo, że będzie drogo

Choć rząd nie podał jeszcze dokładnych kwot wartości płacy minimalnej w pierwszym i drugim półroczu 2024 r., to już wiadomo, że od stycznia przyszłego roku kara za brak OC wynosić będzie co najmniej 4200 zł brutto. Oznacza to, że kara za brak OC w 2024 r. w przypadku samochodu osobowego nie będzie niższa niż 2100 zł przy braku ubezpieczenia nie dłuższym niż 3 dni, 4200 zł, gdy wyniesie ono od 4 do 14 dni oraz 8400 zł przy braku OC dłuższym niż 14 dni.

Zobacz także Kończy Ci się ubezpieczenie OC? Policz swoją składkę

Na razie kwoty te są orientacyjne, gdyż szczegółowe wyliczenia będzie można przeprowadzić dopiero, gdy Rada Ministrów zaakceptuje kwoty płacy minimalnej w 2024 r. i odpowiednie rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Blisko 330 tys. przerw w ubezpieczeniu

Jak podaje Autokult.pl, w 2023 r. zidentyfikowano blisko 327 tys. przypadków przerw w obowiązkowym ubezpieczeniu OC. Zajmuje się tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, posługujący się specjalnym systemem informatycznym, który na bieżąco porównuje informacje o zawieranych polisach z bazą danych o zarejestrowanych pojazdach. Wpaść mogą więc nawet ci właściciele pojazdów, którzy nigdzie nimi nie jeżdżą.

KW