Rekordowa strata NBP. Rząd zatwierdził sprawozdanie finansowe banku

Tajne plany ataku USA na Iran. Trump: Jako prezydent mogłem je odtajnić B. doradczyni prezydenta Donalda Trumpa nagrała jego rozmowę, w której szczegółowo omawiał dokument Pentagonu zawierający plany ataku na Iran z autorami książki o swojej prezydenturze - poinformowały we wtorek CNN i portal brytyjskiego dziennika "The Guardian". Problem w tym, że nie mieli oni prawa dostępu do tajnych informacji.