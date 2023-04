Rekordowa sprzedaż PlayStation 5. Sony pokazało wyniki

Japoński gigant w poprzednim roku finansowym sprzedał rekordową liczbę konsol PlayStation 5 i zapowiedział, że spodziewa się jeszcze lepszego wyniku w przyszłości. Segment gier Sony w największym stopniu napędzał sprzedaż firmy wg. raportu finansowego za rok obrotowy zakończony 31 marca 2023 r.

Sony sprzedało w roku obrotowym 2022/2023 rekordowe ponad 19,1 mln konsol PlayStation 5, chociaż wcześniej prognozowało, że sprzedaż wyniesie 18 mln sztuk. W poprzednim roku obrotowym klienci kupili 11,5 mln konsol nowej generacji. Oznacza to, że wolumen wzrósł o 66 proc. rdr. - wynika z materiałów informacyjnych.

Warto przypomnieć, że od wypuszczenia sprzętu na rynek w 2020 r., Sony borykało się zerwanymi łańcuchami dostaw komponentów (głównie półprzewodników), przez co firma nie mogła sprostać wszystkim zamówieniom. Teraz gdy problemy ustąpiły, Sony deklaruje sprzedaż 25 mln konsol do końca marca 2024 r.

Kurs Sony wzrósł na giełdzie w Tokio o 2,07 proc., natomiast raport był publikowany już po zamknięciu azjatyckiego rynku. Akcje notowane na giełdzie w Nowym Jorku traciły przed otwarciem sesji ok. 4 proc. Giełdowa kapitalizacja Sony to ponad 117 mld dolarów i pod względem wyceny to trzecia firma na świecie z sektora gier za Microsoftem oferującym m.in. konsolę Xbox i chińskim Tencentem - wynika z zestawienia na stronie companiesmarket.com

„Możemy teraz dostarczać PlayStation 5 niemal w dowolne miejsce na świecie, nie zmuszając naszych klientów do czekania” — powiedział prezes Sony Group Hiroki Totoki na konferencji prasowej po ogłoszeniu przez firmę wyników.

W roku fiskalnym segment gier przyniósł Sony przychody w wysokości 3,64 biliona jenów (ok. 27 mld dolarów po aktualnym kursie), co oznacza wzrost o 33 proc. rok do roku. Dział gier odpowiadał w Sony za największą sprzedaż, ale już sam zysk operacyjny był słabszy o 27 proc. rok do roku i mniejszy niż np. w segmencie muzyka.

Wytwórnia Sony wydaje takich artystów jak Beyoncé, Adele, Harry Styles czy Calvin Harris. Odnotowała ona wzrost zysków operacyjnych o 24,7 proc. rok do roku do 263,1 mld jenów (ok. 1,93 mld dol.). Firma spodziewa się, że w tym roku przychody z gier, muzyki i filmów będą jeszcze wyższe, ale spadną istotnie w usługach finansowych.

Duży wpływ na wyniki ma słabość jena do dolara, przez co przychody tak mocno urosły rok do roku. Dzięki temu w rocznym ujęciu był to najlepszy w historii wynik (w jenach) Sony ze sprzedażą na poziomie 11,54 bln jenów (ok. 84 mld dolarów). Podobnie ma być w bieżącym roku, ale sam zysk operacyjny ma spaść o 3 proc. wobec 1,2 bln jenów (ok. 8,8 mld dol.) w zaraportowanym roku podatkowym.