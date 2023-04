Rekordowa podwyżka płacy minimalnej od stycznia 2024 r.

Tak dużej podwyżki płacy minimalnej dotąd nie było. 4 254,40 zł – tyle wyniesie najniższe wynagrodzenie od stycznia 2024 r. Będzie zatem wyższe o 654,40 zł od tego, jakie będzie obowiązywało w drugim półroczu 2023 r.

fot. Sheviakova Kateryna / /

W styczniu tego roku minimalna płaca wzrosła z 3010 zł do 3490 zł. Jednak zaplanowana jest jeszcze jedna podwyżka w lipcu 2023 r. Od tego czasu najniższe wynagrodzenie będzie wynosiło 3600 zł. Natomiast rekordowa podwyżka płacy minimalnej będzie miała miejsce w styczniu 2024 r. Według ekonomistów wyniesie ona aż 654,40 zł w stosunku do drugiej połowy 2023. Oznacza to, że najniższe wynagrodzenie wzrośnie do 4 254,40 zł.

Minimalna stawka za godzinę pracy zleceniobiorców i samozatrudnionych wzrośnie co najmniej do 27,80 zł.

Wzrost płac gwarantowany ustawowo

Planowana podwyżka płacy minimalnej jest związana z dużą inflacją. Dlatego będzie musiała ona wzrosnąć o około 18-20 proc. Ma być to efekt ustawowego mechanizmu ustalania płacy minimalnej opartego na Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023-2026.

Uwzględnia on z opóźnieniem niedoszacowaną inflację.

Podwyżka również w przyszłym roku?

Wiele wskazuje też na to, że również w 2024 roku konieczna będzie dwukrotna waloryzacja najniższego wynagrodzenia – również w styczniu i w lipcu. Może być to konieczne ze względu na poziom przyszłorocznej inflacji.

