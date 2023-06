Rekordowa liczba wolnych etatów w Holandii. Brakuje rąk do pracy

Fabryka Volvo Buses we Wrocławiu otrzyma nowe życie. Wiadomo, co będzie produkować W połowie marca informowaliśmy, że Volvo zamknie swoją fabrykę we Wrocławiu. Aira, nowa spółka z grupy, do której należy Northvolt, szwedzki producent baterii do e-aut i magazynów energii, da fabryce drugie życie i będzie wytwarzać pompy ciepła w dawnej fabryce Volvo Buses we Wrocławiu- informuje w poniedziałek "Puls Biznesu".