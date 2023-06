Rekordowa liczba uchodźców lub przesiedleńców na świecie

ZUS niewiele dopłaca do emerytur Ukraińców Temat emerytur dla Ukraińców wypłacanych przez ZUS mocno podzielił Polaków. Jak się okazuje, liczba dopłat wypłacanych obywatelom Ukrainy jest niewielka - informuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Przekonuje, że nie jest prawdą, że odprowadzenie jednej składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych otwiera automatycznie drogę do otrzymania dopłaty do minimalnej emerytury dla cudzoziemca - trzeba spełnić inne ściśle określone warunki - podkreśla.