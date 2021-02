Rekordowa kwota za sprzedaż jałówki w Wielkiej Brytanii

W Polsce rocznie marnuje się około 9 mln ton żywności

W Polsce rocznie marnuje się ok. 9 mln ton żywności, a ok. 1,6 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie. Wśród inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie temu jest m.in. program Spiżarnia Caritas, przekazywanie żywności Federacji Polskich Banków Żywności oraz aplikacja Too Good To Go.