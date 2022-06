Rekordowa inflacja, "obligacje Morawieckiego" i zaskakujące podwyżki stóp [Wykresy tygodnia]

fot. MJgraphics / / Shutterstock

Za nami kolejny tydzień, w którym jednym z głównych tematów była drożyzna i to nie tylko na naszym krajowym podwórku. Przypominamy najciekawsze wykresy ostatnich kilku dni.

W maju indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 13,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Po raz ostatni tak wysoką inflację CPI obserwowaliśmy w marcu 1998 roku. Gwałtownie rosły ceny m.in. żywności, paliw czy użytkowania mieszkania.

Bankier.pl na podstawie danych GUS

Inflacja bazowa, czyli miara wzrostu cen w gospodarce, której ze szczególną uwagą przyglądają się bankierzy centralni, po raz kolejny mocno wzrosła i osiągnęła najwyższy poziom w historii statystyk sięgających 2000 r.

Bankier.pl na podstawie danych NBP

Kierownictwo Rezerwy Federalnej zdecydowało się na podjęcie radykalnych kroków i podniosło przedział stopy funduszy federalnych o 75 punktów bazowych. To trzecia podwyżka w ramach rozpoczętego w marcu cyklu normalizacji polityki pieniężnej w USA.

Majowe wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa okazały się najgorsze od 1,5 roku. Przyczyna jest jasna: ogłoszona w ubiegłym miesiącu nowa, bardziej atrakcyjna oferta dostępna była dopiero od czerwca. Dlatego ważniejsze niż to, ile Polacy kupili rządowych papierów detalicznych, jest to, ile ich sprzedali, robiąc miejsce w portfelu na "obligacje Morawieckiego".

Bankier.pl na podstawie danych Ministerstwa Finansów

W maju inflacja w strefie euro ponownie zdecydowanie przyspieszyła i wspięła się na najwyższy poziom w historii. Nadal poszerzała się różnica między tempem wzrostu cen w poszczególnych państwach eurozony. W jednym z nich dynamika przekroczyła 20 proc. w skali roku. Polska również znalazła się w unijnej czołówce.

Bankier.pl na podstawie danych Eurostatu

Z miesiąca na miesiąc kurczy się sieć placówek bankowych w Polsce. Obecnie jest ich już mniej niż 10,6 tys. – to o spadek o 30 proc. w porównaniu do danych sprzed dekady. Instytucje likwidują placówki, a wraz z nimi etaty w oddziałach. Dziś więcej bankowców pracuje już w centralach niż w sieci sprzedaży. A to jeszcze nie koniec cięć.

fot. KNF / KNF

W kwietniu import z Rosji do Polski wyraźnie spadł w porównaniu do rekordowego marca, ale pozostał na zdecydowanie wyższym poziomie niż przed rokiem - wynika z szacunków GUS. Bardziej gwałtownie zmniejszył się przepływ towarów w drugą stronę.

Bankier.pl na podstawie danych GUS

Polacy mają coraz więcej kont w bankach. Z danych zebranych przez Bankier.pl wynika, że na koniec I kwartału instytucje finansowe o profilu uniwersalnym obsługiwały już łącznie 35,6 mln rachunków typu ROR. Młodsi klienci chętniej obsługują rachunki online, ale starsi mają problem – ubywa placówek, w których można zlecić przelew czy wypłacić pieniądze.

Liczba kont osobistych w bankach na koniec I kw. 2022 r.

Szwajcarski Bank Narodowy zaskoczył ekonomistów, zdecydowanie podnosząc stopy procentowe. To pierwsza podwyżka od blisko 15 lat.

tradingeconomics.com

Liczba pracujących w gospodarce narodowej w 2021 roku wzrosła o 1,6 proc. i wyniosła 15,0 mln osób - podał GUS. Do sekcji o największym wzroście liczby pracujących należały informacja i komunikacja (o 7,2 proc.) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 3,9 proc.).

GUS

