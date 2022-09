Rekordowa inflacja, gwałtowne hamowanie PKB i przemysł w odwrocie. Słowem – recesyjna jesień [Wykresy tygodnia]

fot. garmoncheg / / Shutterstock

To był przełomowy tydzień nie tylko ze względu na rozpoczęcie września. Inflacja w Polsce przekroczyła 16 proc., a to niejedyna pesymistyczna wiadomość. Przypominamy najciekawsze wykresy mijającego tygodnia.

Sierpień nie przyniósł oczekiwanego przez większość ekonomistów spadku inflacji CPI w Polsce – wynika ze wstępnych danych GUS. Drożejące nośniki energii sprawiły, że roczna dynamika cen koszyka dóbr konsumpcyjnych osiągnęła najwyższy poziom od ponad 25 lat.

Indeks wskaźników wyprzedających autorstwa OECD wskazuje, że polska gospodarka znalazła się w recesji i że czeka nas przynajmniej kilka miesięcy dekoniunktury. To także sygnał potwierdzający bessę na warszawskiej giełdzie.

Bankier.pl na podstawie danych OECD

Raport półroczny JSW pokazał miliardowe zyski górniczej spółki i ujawnił kilka ciekawych informacji na temat rosnących kosztów pracowniczych. Jednorazowa nagroda to już przeszłość, ale wyższe wynagrodzenia zasadnicze obowiązują dalej, a górnicy zrzeszeni w związku „Sierpień 80” domagają się kolejnej podwyżki płac.

Bankier.pl

Ostatnie miesiące na rynku kredytów hipotecznych to nieustająca parada malejących „słupków” na wykresach. Rosną tylko raty i oprocentowanie.

AMRON-SARFiN

Według badania menedżerów logistyki polski sektor wytwórczy znalazł się w głębokiej recesji. Tempo spadku aktywności ekonomicznej przypomina już to pamiętane z covidowego lockdownu wiosną 2020 roku.

Jeszcze nigdy we współczesnej historii detaliczne ceny oleju napędowego nie były tak wysokie w relacji do cen benzyny bezołowiowej 95. Tankowanie ON kosztuje coraz więcej, podczas gdy ceny benzyny uległy krótkoterminowej stabilizacji.

Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex.

Sierpniowa inflacja CPI w Niemczech wyrównała majowy rekord i okazała się nieznacznie wyższa od oczekiwań ekonomistów. Taki odczyt może skłonić EBC do bardziej zdecydowanych kroków w polityce monetarnej.

destatis

Podczas gdy Czesi przerwali już cykl podwyżek stóp procentowych, a Polacy zbliżają się do finiszu, Węgrzy nadal zdecydowanie zacieśniają politykę pieniężną.

Bankier.pl na podstawie danych banków centralnych

Zysk największego chińskiego dewelopera spadł w pierwszym półroczu o 91 proc. Rynek nieruchomości jest w ciężkiej depresji - diagnozują władze Country Garden. W trudnym środowisku biznesowym przetrwają tylko najsilniejsi - ostrzegają.

Bankier.pl na podstawie danych CRIC

Polska gospodarka skurczyła się w minionym kwartale nieco mniej, niż wstępnie szacował GUS. Niemniej jednak nad Wisłą mamy już zapewne do czynienia z techniczną recesją.

Bankier.pl na podstawie danych GUS

aw