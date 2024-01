Rekordowa (?) dywidenda PKO BP, rekord płac, rekord wyłudzeń i mieszkaniówka w kryzysie

Pierwszy miesiąc 2024 roku zmierza ku końcowi. W styczniu dostaliśmy mieszaną paczkę danych o polskiej gospodarce, za to zaskoczyły dane o PKB USA. Nie zabrakło też giełdowych kontrowersji i niespodzianek. Ceny paliw ruszyły w górę pierwszy raz od listopada 2023, a ZBP ujawnił, że w ubiegłym roku padł rekord liczby wyłudzeń na cudzą tożsamość.

/ Dall-E

Zapraszamy na podsumowanie tygodnia na 12 wykresach.

W grudniu tempo przyrostu podaży pieniądza w Polsce ponownie przyspieszyło i zmierza w stronę dwucyfrowych wartości. Jest jednak inaczej niż w latach 2020-22, gdy przybywało przede wszystkim gotówki w obiegu.

NBP

Raport GUS o wynagrodzeniach pokazał, że pomimo nominalnego rekordu i przekroczenia 8 tys. zł brutto, ich roczna dynamika wzrostu słabnie. Przerwana została blisko 2-letnia seria dwucyfrowych podwyżek płac. Uwagę zwraca przeciętny poziom grudniowego wynagrodzenia w górnictwie, który przekroczył 20 tys. zł.

Grudniowe statystyki z polskiego przemysłu nie okazały się aż tak złe, jak się tego obawiano. Po oczyszczeniu danych z efektów kalendarzowych wyniki sektora wytwórczego nie prezentowały się tak źle, jakby to wyglądało na pierwszy rzut oka.

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto Stanów Zjednoczonych wskazuje, że największa gospodarka świata zakończyła rok 2023 w znacznie lepszej formie, niż się tego powszechnie spodziewano.

Ostatni pełny tydzień stycznia przyniósł zauważalne podwyżki detalicznych cen benzyn i oleju napędowego. Była to pierwsza od początku listopada masowa podwyżka stawek przy dystrybutorach.

Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex

Bank centralny Turcji zdecydował się na kolejną podwyżkę stóp procentowych i zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami wyniósł cenę pieniądza do najwyższego poziomu od przeszło 20 lat. Nadal jednak koszt kredytu jest niższy od oficjalnej inflacji.

Kwota dywidendy od PKO BP w 2024 r. może przekroczyć rekordową sumę, jaką Orlen wypłacił w poprzednim roku. Jest jednak kilka warunków, by tak się stało. Najważniejszym jest wynik największego polskiego banku za 2023 r., ale też wytyczne KNF i decyzje nowych władz.

Niespełna 115 tys. mieszkań zaczęli budować deweloperzy w 2023 r. To najniższy wynik od sześciu lat. Najmniej od czterech lat było z kolei mieszkań oddawanych do użytku – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wszystko to działo się na tle rozgrzanego rządowymi dopłatami popytu na mieszkania.

W jakich spółkach z GPW Otwarte Fundusze Emerytalne miały największe pakiety akcji, a których unikały jak ognia? Po publikacji rocznych sprawozdań finansowych wiemy, co znajdowało się w portfelu znaczących giełdowych graczy na koniec roku. Uwadze nie umknęło także, które spółki z krajowego rynku zarządzający OFE omijali szerokim łukiem.

na podstawie sprawozdań OFE

Aktywny inwestor giełdowy chciałby wiedzieć tylko dwie rzeczy: 1) kiedy pojawi się szczyt hossy i 2) kiedy bessa dosięgnie dna. A jako że od ponad roku na GPW panuje giełdowy byk, to relewantne jest obecnie pytanie numer jeden.

Bloomberg

Gigant farmaceutyczny, którego lek na odchudzanie stał się sensacją ubiegłego roku, osiągnął kapitalizację rynkową na poziomie 595 mld dolarów. Tym samym spółka wyprzedziła pod tym względem Teslę - donosi Bloomberg.

Tradingview

Znamy najnowsze dane dotyczące wyłudzeń kredytów na cudze dokumenty. W 2023 roku odnotowano 9,7 tys. takich przypadków, a łączna kwota obejmowała aż 291 mln zł – podaje Związek Banków Polskich. W minionym roku zastrzeżono łącznie 177,8 tys. dokumentów tożsamości.

ZBP