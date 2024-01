Rekordowa aktywność inwestorów. Rok na GPW okiem twórcy polskich ETF-ów

Mało wartościowych emisji na GPW. Drugi najsłabszy rok w ostatnich 10 latach Rok 2023 r. na GPW był drugim najsłabszym w ostatnich 10 latach pod względem wartości zebranego kapitału we wtórych emisjach publicznych. Z kolei na rynku pierwszych ofert debiut Murapolu podreperował statystyki, ale to na razie jedna jaskółka we wciąż spowitym zimą rynku IPO.