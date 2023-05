Rekord za rekordem w Orlenie. Największe przychody w historii i podtrzymana ścieżka wzrostu

PKN Orlen zaraportował wyniki za pierwszy kwartał 2023 r., w których znów pokazał rekordowe przychody i jeszcze większe zyski. To pierwszy raport kwartalny spółki po połączeniach, w którym powrócił 23-procentowych VAT na paliwa i energię oraz zakręcony został kurek z rosyjską ropą.

PKN Orlen w I kwartale 2023 r. wypracował przychody na poziomie 110,27 mld zł (+7,8 proc. kdk), zysk EBITDA wyniósł w tym czasie 15,45 mld zł, natomiast zysk netto 9,06 mld zł (+12 proc. kdk). Eksperci sądzili, że przychody wyniosą 99 mld zł, EBITDA 17,17 mld zł, a zysk netto 10 mld zł. Pokazane wyniki finansowe są jak do tej pory najlepsze w historii i podtrzymują passę kwartalnego wzrostu trwającą od początku 2021 r.

Warto zwrócić uwagę na wynik EBIDTA LIFO, lepiej oddający kondycję biznesu. Koryguje ona wynik o zdarzenia jednorazowe, ruchy na zapasach, odpisy aktywów czy jednorazowe zyski i straty, co sprawia, że jest bardziej miarodajna niż zysk netto. Wyniósł on 17,15 mld zł i był wyższy o 6,8 proc. kdk. Analitycy spodziewali się, że oczyszczona EBITDA LIFO wyniesie 17,36 mld zł.

Wyniki rok do roku nie są porównywalne, ponieważ w drugiej połowie 2022 r. PKN Orlen zakończył proces fuzji z Lotosem i PGNiG, skokowo zwiększając skalę działalności. Według prezesa Daniela Obajtka, przychody Grupy mogą w bieżącym roku sięgnąć nawet 500 mld zł.

Pierwszy kwartał był szczególny z kilku powodów, a najważniejsze z nich to powrót od 1 stycznia do 23-procentowej stawki VAT na paliwa i energię elektryczną oraz wstrzymanie dostaw rosyjskie ropy rurociągiem „Przyjaźń”, a koncern miał „tracić” na jej braku 27 mln dol. dziennie. Poza tym w I kwartale spółka ogłosiła ambitną strategię na kolejne lata i nową politykę dywidendową.

Marże w pierwszym kwartale

W poprzednim kwartale roku Orlen ciągle korzystał z dobrej sytuacji w branży rafineryjnej i wysokich marż tam osiąganych. Ta była szczególnie wysoka w styczniu, kiedy wyniosła 21,9 dol. na baryłce. W poprzednim roku wyższą marżę spółka osiągnęła tylko w czerwcu i październiku. W lutym marża spadła do 14,8 dol/b, a w marcu wzrosła do 18 dol/b. Dyferencjał wyniósł w I kw. 5,1 dol./b, wobec 6,4 dol./b w IV kw. i 7,8 dol./b rok temu.

Modelowa marża petrochemiczna wyniosła 1018 EUR/t, wobec 1166 EUR/t w rok wcześniej i 1056 EUR/t w IV kwartale. Średnia cena ropy Brent wyniosła w I kwartale 81,2 dol. za baryłkę, wobec 88,9 dol. kwartał wcześniej i 102,2 dol. w analogicznym kwartale rok temu.

Wyniki segementów

Patrząc więc na wyniki poszczególnych segmentów działalności Orlenu, podobnie jak w poprzednich kwartałach najlepiej wypadł segment rafineryjny. W pierwszych trzech miesiącach wypracował zysk EBITDA LIFO w wysokości 5,5 mld zł, niższy o 5,5 mld zł (kw/kw), z czego 0,9 mld zł to wynik przejętej Grupy Lotos.

Na rezultat osiągnięty przez ten obszar wpłynęło sprzyjające otoczenie makroekonomiczne. Rafinerie Grupy Orlen pracowały na 90 proc. mocy, przerabiając 9,5 mt surowca. Koncern odnotował wzrost sprzedaży o 26 proc. rdr, w tym sprzedaż benzyny wzrosła o 21 proc., oleju napędowego o 25 proc., LPG o 34 proc., paliwa lotniczego JET o 36 proc. oraz COO o 20 proc. W Polsce sprzedaż była wyższa o 54 proc., przy niższej sprzedaży w Czechach o (- 8 proc.) i na Litwie o (- 7 proc.) – informuje komunikat prasowy.

Zysk operacyjny EBITDA segmentu wydobycia ropy i gazu w ostatnim kwartale wyniósł 2,3 mld zł. Wzrost o 2,1 mld zł rdr to przede wszystkim korzystny efekt konsolidacji wyników PGNiG i Grupy LOTOS, które łącznie wyniosły niemal 2,2 mld zł. W pierwszym kwartale br. istotnie wzrosły zasoby ropy i gazu, które na koniec marca wynosiły 1,3 mld boe, a także poziom wydobycia, głównie w Polsce i Norwegii, który osiągnął ok. 190 tys. boe/d. – dodaje.

Segment energetyki w pierwszym kwartale 2023 roku wypracował EBITDA w wysokości 3,3 mld zł, z czego 2,9 mld zł to wynik przejętej Grupy Energa i PGNiG. W tym czasie 60 proc. energii zostało wyprodukowane z odnawialnych źródeł oraz w jednostkach zasilanych gazem. Łączna produkcja w Grupie ORLEN wyniosła 4,7 TWh energii elektrycznej i 30,2 PJ ciepła – czytamy.

Ze względu na mniejszy popyt na produkty petrochemiczne w efekcie spowolnienia gospodarczego, segment petrochemii w pierwszych trzech miesiącach br. osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie 98 mln zł. Jednak zgodnie z prognozami do 2030 roku, wartość globalnego rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych będzie systematycznie rosła, dlatego kontynuowane są inwestycje w rozwój aktywów w tym segmencie, w szczególności w obszarze nowoczesnej petrochemii, w tym recyklingu – informuje Orlen.

Segment gazu zanotował w pierwszym kwartale wynik EBITDA na poziomie 6,2 mld zł. Import gazu do Polski wyniósł w tym czasie 33,1 TWh, w tym 51 proc. stanowiło LNG. W terminalu LNG w Świnoujściu rozładowano 14 statków. Wolumen gazu zmagazynowanego przez Grupę ORLEN na koniec marca wyniósł 11,3 TWh.

W efekcie spadku marży paliwowej na wszystkich rynkach segment detaliczny Grupy ORLEN osiągnął w pierwszym kwartale 2023 roku wynik EBITDA na poziomie 233 mln zł, niższy o 352 mln zł rdr. Wolumeny sprzedaży były porównywalne rdr. Sprzedaż benzyny wzrosła o 4 proc., LPG o 3 proc., z kolei oleju napędowego spadła o (-3 proc.) – informuje koncern.

Liczba stacji, wielkie inwestycje i nowy rating

W pierwszym kwartale br. sieć detaliczna Grupy Orlen zwiększyła się o 244 stacje, głównie w Polsce i na Węgrzech, w efekcie połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos i realizacji środków zaradczych, a także na Słowacji w wyniku uruchomienia i rebrandingu samoobsługowych stacji przejętych od lokalnej sieci. Tym samym w europejskiej sieci koncernu na koniec marca funkcjonowały już 3122 stacje paliw. – informuje spółka.

Koncern w lutym br. zaktualizował swoją strategię do 2030 roku, w której mocny nacisk postawił na projekty transformacyjne. Do końca tej dekady nakłady na inwestycje wyniosą w sumie ok. 320 mld zł, z czego ok. 40 proc., czyli 120 mld zł, Grupa Orlen przeznaczy na zielone inwestycje, w tym energetykę wiatrową na morzu i lądzie, fotowoltaikę, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz zielony wodór. Z łącznej puli środków, 36 mld zł inwestowane jest już w tym roku.

W efekcie skutecznie zrealizowanych połączeń PKN Orlen z Grupą Lotos i PGNiG oraz mocnych fundamentów finansowych utrzymane zostały najwyższe w historii oceny ratingowe – A3 przyznana przez Agencję Moody’s Investors Service i „BBB+”, która została podniesiona aż o dwa poziomy przez Agencję Fitch Ratings – podsumowuje spółka.