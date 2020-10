Rekord w mieszkaniówce, rewolucja WIG20 i nowe minima lokat [Wykresy tygodnia]

fot. metamorworks / Shutterstock

Kończąc kolejny tydzień 2020 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich kilku dni.

W dzisiejszym wykresie tygodnia przyjrzymy się najnowszym danym o ilości pieniądza w Polsce w kontekście giełdowo-inwestycyjnym - mówi Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl.

Trzeci kwartał roku wpisuje się w trend obniżek zapoczątkowanych w marcu br. Jak wynika z analizy Bankier.pl, średnie oprocentowanie na najwyżej oprocentowanych lokatach kwartalnych z dodatkowymi warunkami osiągnęło nowe minimum, spadając poniżej 2 proc. rocznie. Spadki jednak zwalniają tempo.

Mimo że juan od kilku miesięcy zyskuje na wartości, to tempo umacniania chińskiej waluty jest wolniejsze, niż wskazywałyby czynniki rynkowe. Tymczasem na pierwszy rzut oka nie widać wyraźnej interwencji Pekinu. Kto w takim razie stoi za próbami wyhamowania aprecjacji renminbi?

Za mieszkaniówką rekordowy miesiąc pod względem liczby rozpoczętych budów – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego za wrzesień 2020 r. Na placach budów szczególnie zwiększyła się aktywność deweloperów.

W ciągu kilku miesięcy WIG20 przeszedł rewolucję, która zmienia postrzeganie tego indeksu. To być może wystarczy, by pozbył się on łatki najbardziej siermiężnego indeksu na GPW, z drugiej strony rodzi nieznane do tej pory ryzyko.

W październiku nastroje polskich konsumentów uległy wyraźnemu pogorszeniu. Strach przed pandemią i jej skutkami m.in. powoduje, że ograniczamy poważne zakupy.

Nie jest żadnym zaskoczeniem, że rok 2020 przyniósł skokowy wzrost zadłużenia publicznego i to nie tylko w Europie. Jednakże najnowsze dane Eurostatu rzucają więcej światła na to, jaka była skala ekspansji fiskalnej.

