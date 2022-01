Rekord nie przetrwał długo. Mieszkaniówka rośnie w dwucyfrowym tempie

/ Shutterstock

W 2021 r. ruch na budowach mieszkań i domów był o ponad 20 proc. wyższy niż w dotychczas rekordowym 2020 r. Więcej niż w poprzednich latach oddano także gotowych mieszkań – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W budowie pozostaje ponad 870 tys. mieszkań i domów jednorodzinnych.

Mieszkania oddane do użytku

Podobnie jak w poprzednich latach grudzień przyniósł wzrost liczby mieszkań, które oddano do użytku. W ostatnim miesiącu 2021 r. było ich łącznie 26,3 tys. – o 9,3 proc. więcej niż w listopadzie oraz o 3,2 proc. więcej niż w grudniu 2020 r.

Rekordowy pod tym względem był także cały 2021 r., w którym do użytku oddano 234 718 lokali mieszkalnych – o 6,3 proc. więcej niż w dotychczas rekordowym 2020 r. Różnica względem wcześniejszych lat była dwucyfrowa – w relacji do 2019 r. wyniosła 13,4 proc., względem 2018 r. 20,5 proc., a w porównaniu z 2017 r. 32,4 proc.

Najlepszy w historii wynik to przede wszystkim zasługa inwestorów indywidualnych, którzy w 2021 r. oddali do użytku 88 343 domy – o 19,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Deweloperzy zaliczyli nieznaczny spadek – 141 738 oddanych mieszkań było wynikiem o 0,7 proc. niższym od osiągniętego rok wcześniej.

W 2021 r. oddano do użytku także 2019 mieszkań spółdzielczych, 1261 lokali komunalnych i 1239 społecznych czynszowych oraz 118 zakładowych.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w 2021 r. wyniosła 21,8 mln mkw., a przeciętna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wzrosła do 92,9 mkw. Głównie za sprawą większej liczby oddanych do użytku domów jednorodzinnych, przeciętny lokal mieszkalny oddany do użytku w 2021 r. był o blisko 3,5 mkw. większy niż rok wcześniej.

Wydane pozwolenia na budowę

Tak jak w poprzednim roku, grudzień był miesiącem gromadzenia pozwoleń umożliwiających przyszłe budowy mieszkań i domów jednorodzinnych. W ostatnim miesiącu 2021 r. polskie urzędy wydały pozwolenia uprawniające do budowy 32 749 lokali mieszkalnych – o 37 proc. więcej niż w listopadzie, jednak równocześnie o 5,3 proc. mniej niż w rekordowym pod tym względem grudniu 2020 r. W relacji do ostatnich miesięcy 2016, 2017 i 2018 r. różnica na korzyść grudnia 2021 r. wynosiła od 63 do 70 proc.

W całym 2021 r. deweloperzy i inwestorzy indywidualni otrzymali pozwolenia uprawniające do budowy 339 536 lokali mieszkalnych, co było wynikiem o 23,5 proc. wyższym od ubiegłorocznego. Z kolei w relacji pięcioletniej, względem 2016 r. wzrost liczby wydanych pozwoleń przekroczył 60 proc.

Podobnie jak w poprzednich latach proporcja między liczbą pozwoleń otrzymanych przez deweloperów a inwestorów indywidualnych utrzymuje się na podobnym poziomie. Deweloperzy w 2021 r. otrzymali 170 589 pozwoleń (+23,9 proc. r/r), z kolei inwestorzy indywidualni będą mogli zbudować 123 662 domy jednorodzinne na podstawie pozwoleń otrzymanych w 2021 r.

Rozpoczęte budowy mieszkań i domów

Tradycyjnie już grudzień wraz z zimową aurą przyniósł znaczący spadek ruchu na budowach. W ostatnim miesiącu 2021 r. zarówno deweloperzy jak i inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 17 364 lokali mieszkalnych, co oznaczało 18-procentowe wyhamowanie w skali miesiąca, ale jednocześnie blisko 2-procentowy wzrost w relacji rocznej. W porównaniu z grudniem 2019 r. liczba nowych budów była o blisko 10 proc. wyższa, a w relacji do grudnia 2018 r. wzrost wyniósł 56,6 proc.

Liczba rozpoczętych budów w przypadku inwestorów indywidualnych była w relacji miesięcznej niższa o 37 proc. Znacznie słabiej wyhamowały prace w przypadku deweloperów (-2,4 proc. m/m), z kolei względem grudnia 2020 r. nowych budów było w ich przypadku o blisko 7 proc. więcej.

Deweloperzy i inwestorzy indywidualni do spółki po raz pierwszy w historii rozpoczęli w ciągu roku budowę ponad 250 tys. mieszkań i domów. Ostatecznie licznik 31 grudnia 2021 r. zatrzymał się na 277 516 lokalach mieszkalnych. Był to zatem wynik o 24 proc. wyższy od osiągniętego w 2020 r. oraz o 17 proc. wyższy względem dotychczas rekordowego 2019 r.

Po stronie deweloperów zapisano 166 376 mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2021 r., co było wynikiem o 30,9 proc. wyższym w relacji do 2020 r. i o 17,1 proc. wyższym względem 2019 r.

Z kolei inwestorzy indywidualni po raz pierwszy w historii rozpoczęli budowę ponad 100 tys. domów (106 068 i +17,4 proc. r/r).

Nominalnie liczba budów rozpoczętych w 2021 r. była o 40 tys. wyższa niż w 2019 r. i o 54 tys. wyższa niż w 2020 r.

Jak wynika z danych GUS, pod koniec 2021 r. w budowie pozostawało 871,3 tys. lokali mieszkalnych – o 5,2 proc. więcej niż pod koniec 2020 r.