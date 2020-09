Rekord fali migracyjnej na Lampedusie: 26 łodzi w ciągu doby

fot. Reuters / FORUM

Rekordową liczbę 26 łodzi z migrantami zanotowano w ciągu doby na włoskiej wyspie Lampedusa - podały w niedzielę wieczorem media. W miejscowym ośrodku dla migrantów przebywa ponad tysiąc osób, czyli pięć razy więcej niż jest tam miejsc.

Według relacji służb na wyspie najpierw jedna po drugiej przypłynęło 11 łodzi z około 300 uciekinierami z Afryki. Następnie zawinęło jeszcze 15 małych jednostek, którym pomocy udzieliła Straż Przybrzeżna. Wszyscy migranci zostali skierowani do ośrodka pobytu, gdzie obecnie przebywa ponad tysiąc osób. Są tam 192 miejsca.

Od kilku miesięcy w kierunku Lampedusy płyną setki łodzi z niewielkimi grupami migrantów.

Według danych MSW od początku roku do 15 września przypłynęło do Włoch ponad 21 tysięcy migrantów. To ponad trzy razy więcej niż w tym samym okresie w 2019 roku. (PAP)

