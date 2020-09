Oto nowi ministrowie. Premier podał szczegóły rekonstrukcji rządu

Kancelaria Premiera RP

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił szczegóły zmian w składzie Rady Ministrów. Nowa struktura rządu ma pomóc w podejmowaniu decyzji - powiedział Morawiecki.

W rządzie Morawieckiego znajdą się:

wicepremier, szef Komitetu ds. Bezpieczeństwa Państwa: Jarosław Kaczyński

minister bez teki, członek Rady Ministrów ds. rozwoju samorządu: Michał Cieślak - z ramienia Porozumienia

minister bez teki z ramienia Solidarnej Polski zostanie przedstawiony w najbliższym czasie

Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa: Grzegorz Puda Ministerstwo Edukacji i Nauki: Przemysław Czarnek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: Mariusz Kamiński Ministerstwo Infrastruktury: Andrzej Adamczyk Ministerstwo Środowiska i Klimatu: Michał Kurtyka Ministerstwo Finansów i Funduszy: Tadeusz Kościński Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg Ministerstwo Zdrowia: Adam Niedzielski Ministerstwo Sprawiedliwości: Zbigniew Ziobro Ministerstwo Obrony Narodowej: Mariusz Błaszczak Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: wicepremier Piotr Gliński Ministerstwo Aktywów Państwowych: wicepremier Jacek Sasin Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii: wicepremier Jarosław Gowin Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Zbigniew Rau

W rządzie pozostają:

Michał Dworczyk – minister-członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Łukasz Schreiber – minister-członek Rady Ministrów Konrad Szymański – minister do spraw Unii Europejskiej

Praca, budownictwo i turystyka przechodzą do nowego dużego resortu rozwoju i pracy Jarosława Gowina. Klimat zostaje połączony ze środowiskiem, a sport z kulturą. Pion edukacji zostanie połączony ze szkolnictwem wyższym. Znika Ministerstwo Cyfryzacji, kompetencje ministra Zagórskiego przejmie resort Jarosława Gowina. W ten sposób z 20 obecnie funkcjonujących resortów zostanie 14.

Od lewej: Przemysław Czarnek i Grzegorz Puda / FORUM

"Chcemy przyspieszyć działanie, uprościć proces decyzyjny - po prostu zwiększyć skuteczność rządu. Kryje się za tym filozofia, którą Anglicy ujmują w zgrabne stwierdzenie, że +less is more+, czyli +mniej to więcej+" - pisał Morawiecki na Facebooku, zapowiadając zmiany w swoim gabinecie.

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, że rekonstrukcja rządu nastąpi w przyszłym tygodniu - poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski po środowym spotkaniu Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie zmian w składzie Rady Ministrów.

Kim są nowi ministrowie w rządzie Mateusza Morawieckiego? Grzegorz Puda - minister rolnictwa

Przemysław Czarnek - minister edukacji i nauki

Z pracą w rządzie pożegnali się: Jadwiga Emilewicz (resort rozwoju), Jan Krzysztof Ardanowski (resort rolnictwa), Danuta Dmowska-Andrzejuk (resort sportu), Wojciech Murdzek (resort nauki i szkolnictwa wyższego), Marek Gróbarczyk (gospodarka morska), Dariusz Piontkowski (resort edukacji), Marek Zagórski (resort cyfryzacji), Małgorzata Jarosińska-Jedynak (resort funduszy i polityki regionalnej) i Michał Woś (resort środowiska).

W sobotę liderzy Zjednoczonej Prawicy - prezes PiS Jarosław Kaczyński, szef Porozumienia Jarosław Gowin oraz szef Solidarnej Polski - podpisali nową umowę koalicyjną, co zakończyło kryzys w Zjednoczonej Prawicy.

KWS