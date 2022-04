Rekomendacje z ostatniego tygodnia. Nowe prognozy dla Ten Square Games i CD Projektu

/ Reuters

W minionym tygodniu opublikowano nowe rekomendacje m.in. dla producentów gier, banków oraz paliwowego PKN Orlen. CD Projekt otrzymał wyższą cenę docelową, a TSG zalecenie „kupuj”.

Inwestorzy mogli zapoznać się z kilkoma ciekawymi rekomendacjami dla spółek z GPW. Najwięcej nowych rekomendacji dotyczyło spółek bankowych oraz producentów gier. Kurs Grupy Kęty wyznaczono na historycznym maksimum, a PKN Orlen blisko poziomu 100 zł.

Producenci gier

Gorąco było ostatnio na notowaniach akcji Ten Square Games, a kurs od początku roku stracił 50 proc. Po drodze był skup akcji w procedurze ABB, publikacja wyników rocznych czy niższe szacunki przychodów za I kwartał 2022 r. Haitong Bank w rekomendacji z 13 kwietnia obniżył cenę docelową akcji spółki do 327 zł, ale podtrzymał zalecenie „kupuj”. Według analityka Ten Square Games jest obecnie „tanie” i stanowi interesujący cel akwizycyjny dla międzynarodowych graczy. Potencjał do wzrostu od ceny z dnia publikacji wynosi 94,6 proc.

Zobacz także Inwestowanie na giełdzie z rachunkiem inwestycyjnym BOSSA

Na łamach „Pulsu Biznesu” 12 kwietnia pojawiła się informacja o rekomendacji dla CD Projektu z ceną docelową 214 zł. Została ona przygotowana przez zespół BM Santander i opublikowana w pierwszej kolejności dla klientów 5 kwietnia. Analitycy podwyższyli rekomendację do „przeważaj” z „niedoważaj”. W swoich założeniach eksperci przyjęli prognozy wyników za 2021 r., gdzie liczono na 870,1 mln zł przychodów i 179,8 mln zł zysku. Opublikowane w czwartek po zamknięciu sesji wyniki pokazały jednak 888 mln przychodów i 209 mln zysku. Potencjał do wzrostów od czwartkowego zamknięcia to 27,1 proc.

Przemysł z potencjałem do wzrostu

W branży związanej z surowcami, a produkcją z aluminium zajmuje się Grupa Kęty, upubliczniono rekomendację DM Trigon. Analitycy zalecają „kupuj” dla akcji spółki z ceną docelową na poziomie 766 zł – kurs nigdy w historii nie był notowany na zbliżonym poziomie. Obecne historyczne maksimum wynosi 717 zł z lipca 2021 r. Wyższa wycena wiąże się m.in. z prognozą napływu funduszy unijnych. Szeroki rynek rekomendację poznał 13 kwietnia przy cenie 637 zł, co implikuje potencjał do wzrostów o 20,2 proc.

Kolejną spółką z branży przemysłowej, którą zajął się ostatnio DM Trigon, był Ciech. Tu także jak w przypadku powyżej pierwsza publikacja miała miejsce 5 kwietnia, a szeroki rynek zapoznał się z nią 13 kwietnia. Również Ciech uzyskał zalecenie „kupuj” i cenę docelowa na poziomie 57,80 zł za akcję, co daje potencjał wzrostu o 28 proc. w stosunku do notowań spółki z dnia rozpowszechniania raportu. Wśród potencjału do wzrostu analityk DM Trigona wymienia m.in. wyższe ceny sody, dywersyfikację działalności (nowe produkty) czy nową strategię spółki, której prezentacja ma się odbyć w ciągu kilku tygodni.

Spółką z kapitalizacją ponad 1,4 mld zł prześwietlił Noble Securities, który podniósł rekomendację dla Selvity do „kupuj” z „trzymaj”, a cenę docelową wyznaczył na poziomie 96,20 zł za akcję. Klienci Noble Securities mieli dostęp do raportu 8 kwietnia, a szersze grona w dniu 13 kwietnia. W stosunku do ceny z tego drugiego dnia daje to potencjał do wzrostu o 24,1 proc. Za lepszymi prognozami stoi przede wszystkim zakończona akwizycja Fidelty oraz mocny portfel zamówień.

Z kolei według doniesień „Pulsu Biznesu” z 12 kwietnia analityk Raiffeisena podniósł rekomendację dla PKN Orlen do „kupuj”. Wcześniejsze zalecenie z tego biura maklerskiego mówiła „trzymaj” dla paliwowego koncernu. Cena, jaką wyznaczono w rekomendacji, to 97 zł, a więc najwyżej od listopada 2019 roku. Z danych Bloomberga wynika, że średnia cena docelowa akcji Orlenu wynosi 86,23 zł – przekazał PAP. Od ceny zamknięcia z 12 kwietnia rekomendacja Raiffeisena daje potencjał do 20,6 proc. wzrostu. Kapitalizacja przy takiej cenie przekroczyłaby 41,48 mld zł.

Uwaga skupiona na bankach

Z kolei amerykański Morgan Stanley podwyższył rekomendację dla Pekao do "przeważaj", a obniżył dla PKO BP do "równoważ" – przekazał PAP Biznes 12 kwietnia. Dla banku Pekao cena docelowa została ustalona na 144 zł – byłyby to okolice blisko 5-letniego maksimum kursu banku, który jeszcze 22 lutego bieżącego roku był notowano po 138,90 zł za akcję, Prognoza Morgan Stanley dawała potencjał do wzrostu o 26 proc.

Z kolei cena akcji największego polskiego banku – PKO BB – została określona na 49 zł. To blisko styczniowych wieloletnich maksimów i nieco ponad 10 zł niżej od historycznych notowań z lipca 2007 r. Rekomendacja zakładała potencjał do wzrostu o 23 proc. w stosunku do ceny z dnia publikacji depeszy PAP.

Bankową działkę zamyka informacja o prognozie notowań dla Aliora, przekazana również przez PAP 12 kwietnia. Według niej Wood&Company podniósł rekomendację banku do „kupuj”. Z danych zebranych przez serwis Bloomberg wynika, że średnia cena docelowa Aliora to 62,63 zł, co dawałoby potencjał do wzrostu o blisko 42 proc. w stosunki do ceny z 12 kwietnia.

Na Aliora stawiali również analitycy DM BNP w swoich typach portfelowych na kwiecień. Cały czas sektor bankowy jest jednym z preferowanych przez nas na krajowym rynku akcji z uwagi na oczekiwane podwyżki stóp procentowych (BM BNP Paribas oczekuje stopy referencyjnej na poziomie 6,5 proc. w drugiej połowie 2022 r.). 'Wyróżniamy akcje Aliora jako atrakcyjne względem pozostałych banków, biorąc pod uwagę wysoką wrażliwość wyniku na podwyżkę stóp oraz niższą, prognozowaną wycenę wskaźnikową względem średniej dla WIG-Banki" – czytamy w komentarzu.

Warto pamiętać, aby samodzielnie podejmować decyzje inwestycyjne i traktować rekomendacje oraz prognozy jako narzędzie do oceny potencjału i ryzyk danej spółki. Zwłaszcza ceny docelowe to często wynik kalkulacji opartych o bardzo dużo zmiennych, obarczonych sporym ryzykiem. Jednak same raporty mogą dostarczyć inwestorom wielu cennych informacji o spółce i rynku, na którym działa. Zachowanie kursów zależy od wielu czynników i nawet najbardziej wnikliwa analiza nie jest w stanie uwzględnić ich wszystkich.

MKu