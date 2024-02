Rekomendacje wstrząsnęły kursami. Kolejka górska na indeksach hamuje

Zmienność na GPW i prezes spółki z NewConnect za kratami Gdyby jedno słowo miało określić, co w tym tygodniu dzieje się na rynkach, byłoby to słowo „zmienność”. W poniedziałek spore wzrosty, we wtorek jeszcze większe spadki, a w środę na powrót śmiałe wzrosty, jednak przy niskich obrotach. W efekcie mimo dużej zmienności WIG20 w zasadzie stoi w miejscu.