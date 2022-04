Rekomendacje tygodnia. Uwaga skupiona na Allegro i CD Projekcie

fot. G-Stock Studio / / Shutterstock

W mijającym tygodniu najwięcej mówiło się o Allegro i CD Projekcie. Spółki te otrzymały nowe rekomendacje, które nie były jednak zbyt przychylne. Analitycy przyjrzeli się również m.in. Asseco, Biotonowi, spółkom energetycznym czy InPostowi.

Sezon wynikowy w pełni. Ostatnie spółki kończą prezentować wyniki roczne, a na rynku powoli pojawiają się raporty z szacunkowymi wynikami za I kwartał 2022 r. Wiele napływających informacji sprzyja większej liczbie publikowanych rekomendacji dla giełdowych spółek.

Część z nich jest pokazywana szerzej kilka dni po tym, gdy dostęp uzyskają klienci domów i biur maklerskich, inne pojawiają się na rynku od razu w ramach giełdowego programu pokrycia analitycznego. Wybraliśmy najciekawsze raporty z nowymi rekomendacjami.

Gorący WIG20

Bez wątpienia najwięcej emocji wzbudziły informacje o aktualizacji ceny akcji CD Projektu. Spółka 14 kwietnia opublikowała raport oraz wcześniej poinformowała m.in. o przesunięciu premiery "Wiedźmina 3" na konsole PS5 i Xbox XS. Już 15 kwietnia (dzień bez sesji giełdowej) o aktualizację ceny do poziomu 100 zł pokusił się analityk Credit Suisse. Podstawą były obniżone oczekiwania na 2022 r. przychodów CD Projektu o 36,8 proc. do 882 mln zł, jako przyczyny podano m.in. plan wydania rozszerzenia do gry "Cyberpunk 2077" w 2023 r., niższą zakładaną sprzedaż kopii gry (4,2 mln wobec 5,5 mln) czy wstrzymanie sprzedaży w Rosji. Ta rekomendacja dla szerszej publiczności pojawiła się 19 kwietnia za sprawą depeszy PAP. Dzień później PKO BP zaktualizowało cenę docelową spółki na 115 zł i podtrzymało rekomendację „sprzedaj”. Obie dają potencjał do spadków jeszcze o ok. 21,8 proc. oraz 10 proc. z poziomu ok. 128 zł notowanych w czasie piątkowej sesji.

Drugą dużą i chętnie handlowaną spółką z WIG20 z obniżoną rekomendacją było Allegro. Autorami byli analitycy DM Trigon, którzy zmienili dotychczasowe spojrzenie na cenę akcji, którą obniżyli aż o 46 proc. - z 52 zł do 28 zł. Pierwsi o obniżonej rekomendacji „trzymaj” z „kupuj” dowiedzilei się klienci Trigona 13 kwietnia. Publikacja na szerokim rynku miała miejsce 21 kwietnia. Jako przyczyny mocnej zmiany ceny docelowej podano m.in. spadające marże i presję konkurencji. W czwartek 21 kwietnia akcje Allegro kosztowały 28,04 zł.

Z WIG20 pojawiła się także obniżona rekomendacja Haitong Banku dla Orange Polska. Analityk obniżył ją do "neutralnie" i wskazał cenę docelową na poziomie 8 zł. To najnowsza publikacja przekazana na rynek 21 kwietnia. Przyczyna ma leżeć m.in. w mniejszym potencjale do wzrostu przychodów na klientach w obliczu dwucyfrowej inflacji. W dodatku Orange ma być wyceniane wyżej niż węgierskie czy austriackie telekomy, które w dodatku płacą wyższą dywidendę. Obniżona cena daje potencjał do ok. 9-proc. wzrostów w stosunku do ceny z piątkowego otwarcia.

Ten sam analityk z Haitong Banku podwyższył z kolei rekomendację dla Asseco do „kupuj”, obniżając jednocześnie cenę docelową do 89,3 zł. Największym problemem stawianym przed spółką jest utrzymanie rentowności, co nawet w ocenie dyrektor finansowej będzie wyzwaniem. Zwłaszcza w obliczu rosnącej presji płacowej. Raport pojawił się na rynku po raz pierwszy 19 kwietnia przy cenie 76,65 zł. Dawało to potencjał do wzrostu o 16,5 proc.

Szeroki rynek

Z kolei DM BOŚ 12 kwietnia przygotował dla swoich klientów rekomendację Neuki. Na szeroki rynek zalecenie „kupuj” z ceną docelową 923,1 zł wpłynęło 20 kwietnia. Od dnia wydania potencjał do wzrostów wynosił 15,1 proc. Analitycy oczekują, że Neuca osiągnie w 2022 roku 10,5 mld zł przychodów i 184 zysku netto. Na wzrosty przychodów mają mieć wpływ m.in. uchodźcy. Ponad 2,6 mln osób podwyższa popyt na produkty farmaceutyczne, zwłaszcza w okresie sezonowych infekcji.

Producent naczep Wielton otrzymał od Trigon DM obniżoną cenę docelową na poziomie 11,7 zł. To i tak dawało potencjał do ponad 50-proc. wzrostu od dnia wydania 20 kwietnia. Analitycy spodziewają normalizacji rynku przyczep i naczep w Europie oraz osiągnięciu przez Wielton docelowych poziomów udziałów rynkowych na wybranych rynkach, zatem krótko- i średnioterminowe zawirowania na rynku od strony wolumenów i marż nie powinny przesłaniać przewag długoterminowych spółki, która jest trzecim największym producentem w Europie.

Analitycy Noble Securities w raporcie z 19 kwietnia obniżyli wycenę akcji Biotonu do 7,15 zł z 7,70 zł wcześniej. Daje to potencjał do wzrostu o 73,5 proc. w stosunku do ceny z 19 kwietnia, kiedy wydano raport. Koszty działalności są pod kontrolą, a sytuacja płynnościowa ulega poprawie, wobec czego Noble zakłada mocne pozycje wyniku finansowego, które w 2022 roku mają wynieść 18 mln zł zysku netto przy 204 mln zł przychodów. Z kolei w 2023 roku zysk netto ma wynieść 17 mln zł, a obroty 196 mln zł.

Z doniesień PAP z 21 kwietnia poznaliśmy również rekomendację Societe Generale dla Tauronu i Enei. Jak poinformowała agencja Bloomberg, Bartłomiej Kubicki, analityk SG, podniósł rekomendacje dla Tauronu i Enei do "kupuj" z "trzymaj". Cena docelowa akcji Tauronu została wyznaczona na 6,4 zł, a akcji Enei na 18,8 zł. Z danych Bloomberga wynika, że średnia cena docelowa akcji Tauronu wynosi 4,6 zł, a akcji Enei 14,13 zł – przekazał PAP.

Z kolei Wood&Company podniósł rekomendację dla InPostu, który ma za sobą fatalny rok od debiutu na giełdzie w Amsterdamie. W ubiegłym miesiącu pojawiły się nawet doniesienia o możliwym wykupie spółki i zdjęciu z giełdy (znany scenariusz), jednak sam InPost zdementował te informacje. Firma inwestycyjna rekomenduje „kupuj”, a z danych Bloomberga wynika, że średnia cena docelowa akcji InPostu wynosi 10,34 euro – przekazał PAP. To o ok 76 proc. więcej, niż były notowane w czasie piątkowej sesji.

Warto pamiętać, aby samodzielnie podejmować decyzje inwestycyjne i traktować rekomendacje oraz prognozy jako narzędzie do oceny potencjału i ryzyk danej spółki. Zwłaszcza ceny docelowe to często wynik kalkulacji opartych o bardzo dużo zmiennych, obarczonych sporym ryzykiem. Jednak same raporty mogą dostarczyć inwestorom wielu cennych informacji o spółce i rynku, na którym działa. Zachowanie kursów zależy od wielu czynników i nawet najbardziej wnikliwa analiza nie jest w stanie uwzględnić ich wszystkich.

MKu