Rekomendacje tygodnia. InPost, STS i banki na oku analityków

/ Reuters

W ostatnim tygodniu na rynku pojawiło się kilka nowych rekomendacji, które zaskoczyły inwestorów. Analitycy wysoko wycenili akcje InPostu, nisko akcje bukmacherskiego giganta i zalecają kupno największych banków z GPW.

W tygodniowym przeglądzie rekomendacji, które wraz depeszami informacyjnym i komunikatami biur maklerskich napłynęły na rynek, kolejny raz w centrum zainteresowania analityków były banki. Poza tym zaktualizowano podejście do dwóch dużych producentów gier oraz mocno ścięto wycenę akcji ubiegłorocznego debiutanta na GPW z branży zakładów sportowych. W tygodniu publikacji wyników duży potencjał do wzrostu zasygnalizowano na akcjach InPostu. Zapewne kilkutygodniowe spadki akcyjnych aktywów sprawiły, że wyceny wielu spółek stały się dość atrakcyjne. Sprawdźmy, jak widzą to maklerzy.

Bankowe trio

Zacznijmy od kursów największych banków, które szczególnie odczuły fatalny sentyment na rynku akcji i nowe pomysły rządu dot. pomocy kredytobiorcom i wzrostu oprocentowania lokat bankowych. Według informacji PAP z 12 maja Goldman Sachs podniósł rekomendację dla Santandera do "neutralnie" ze „sprzedaj”. Rekomendacja wyznaczyła cenę docelową na poziomie 304 zł, co oznacza blisko 30-proc. potencjał do wzrostu względem ceny zamknięcia z czwartku.

Podobnie wyższą rekomendację otrzymał drugi największy bank w Polsce. Goldman Sachs zaleca „kupuj” dla akcji Pekao. W czwartek kurs wyznaczył nowe roczne minima na poziomie 82,20 zł za akcję. Przy cenie docelowej z rekomendacji wyznaczonej na 135 zł oznacza to potencjał do wzrostu aż o 64 proc. Sama cena docelowa od Goldman Sachs znajduje się blisko ostatnich historycznych maksimów z początku lutego 2022 r.

Bez podwyższenia rekomendacji, ale ciągle z podtrzymaniem zalecenia „kupuj” Goldman Sachs ustosunkował się do kursu największego polskiego banku – PKO BP. Cenę docelową analityk Mikhail Butkov obniżył jednak do 43 zł z 58 zł. Daje to potencjał do wzrostu o blisko 48 proc. względem ceny z czwartkowego zamknięcia.

„Puls Biznesu” przywołuje dane agencji Bloomberga, według których dla Pekao obowiązuje obecnie 18 rekomendacji, z czego 16 jest pozytywnych, 1 neutralna, a 1 negatywna. Dla Santandera 6 rekomendacji jest pozytywnych, 6 neutralnych, a 3 negatywne. Dla PKO BP 13 rekomendacji jest pozytywnych, a 1 negatywna.

Developerski duet

W piątek, 13 maja, szeroki rynek poznał rekomendacje analityków dotyczące dwóch mocno zdołowanych kursów producentów gier. Ipopema dla swoich klientów analizę pierwszy raz udostępniła w ubiegłym tygodniu, teraz wszyscy mogli poznać wycenę akcji Ten Square Games oraz Huuuge.

Najmocniej analitycy Ipopemy „ścięli” cenę akcji tej pierwszej spółki. Według raportu cena godziwa „fair value” Ten Square Games to 170 zł, czyli o ponad 63 proc. niżej od poprzedniego poziomu 460 zł. Sama rekomendacja również została obniżona do „trzymaj” z „kupuj”. Według ceny z czwartkowego zamknięcia nowa cena docelowa implikuje potencjał do wzrostu o niespełna 9 proc.

Bardziej optymistyczna jest prognoza dla Huuuge. Rekomendacja podtrzymuje zalecanie „kupuj” przy obniżonej o 41 proc. cenie docelowej z 44 zł na 26 zł. To i tak o 561,6 proc. więcej niż czwartkowa cena zamknięcia.

"Oczekujemy, iż sektor mobilny powróci do wzrostów w 2H22 wraz z umacnianiem się globalnych, długoterminowych trendów wzrostu wykorzystania urządzeń mobilnych oraz poszukiwaniem tańszych form rozrywki w czasach pogorszenia koniunktury gospodarczej" – napisali eksperci w komentarzu.

O selektywnym podejściu do spółek z sektora producentów gier pisaliśmy w artykule „Gamdev po miesiącach spadków na progu ogólnorynkowej bessy”

Osamotniony STS

To druga w historii spółka bukmacherska na GPW, ale jedyna obecnie notowana po tym, jak wycofano z giełdy w 2018 r. czeską Fortunę. Oferta publiczna akcji STS, której debiut na GPW odbył się w grudniu 2021 r., była całkiem udana. Wartość oferty akcji wyniosła 1,1 mld zł, a spółka została wyceniona na 3,6 mld zł. Zapisani na akcje płacili 23 zł za walor. Jak podaje „Puls Biznesu”, 10 maja analityk PKO BP ściął swoją wycenę jednej akcji STS z 24 na 13 zł. Zmienił również zalecenie z „trzymaj” na „sprzedaj”. Nowa cena jest wyższa tylko o 2 proc. od czwartkowego zamknięcia. Rekomendacja znacznie odbiega od dotychczasowych analiz, o czym więcej pisze Kamil Kosińki na łamach „Pulsu”.

InPost ponad rynkiem

W kończącym się tygodniu swoje wyniki opublikował InPost, chwaląc się wzrostem przychodów mimo hamującej dynamiki wzrostu rynku e-commerce. Prezesi zapowiedzieli plany dotyczące podwyżek cen usług, w tym dla Allegro od III kwartału 2022 r. W tym samym czasie PAP poinformował o rekomendacji „kupuj” dla akcji InPostu wydanej przez Erste oraz „ponad rynek” ze strony Oddo BHF. W tym drugim przypadku cena docelowa miałaby wynosić 20 euro, czyli 263 proc. więcej niż cena z czwartkowego zamknięcia notowań na giełdzie w Amsterdamie. To także o 25 proc. więcej niż cena z IPO spółki przed debiutem na giełdzie w styczniu 2021 r.

Warto pamiętać, aby samodzielnie podejmować decyzje inwestycyjne i traktować rekomendacje oraz prognozy jako narzędzie do oceny potencjału i ryzyk danej spółki. Zwłaszcza ceny docelowe to często wynik kalkulacji opartych o bardzo dużo zmiennych, obarczonych sporym ryzykiem. Jednak same raporty mogą dostarczyć inwestorom wielu cennych informacji o spółce i rynku, na którym działa. Zachowanie kursów zależy od wielu czynników i nawet najbardziej wnikliwa analiza nie jest w stanie uwzględnić ich wszystkich.

Michał Kubicki