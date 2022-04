Reinhart (BŚ): Nie wykluczam dalszego spadku prognoz dla światowego PKB

fot. Alexandru Smut Calin / / shutterstock

Nie wykluczam dalszego spadku prognoz dla światowego PKB w 2022 r. - powiedziała Bloombergowi główna ekonomistka Banku Światowego Carmen Reinhart

Reinhart we wtorkowym komentarzu dla agencji Bloomberg, stwierdziła, że światowa gospodarka przechodzi przez okres "wyjątkowej niepewności". Dodała, że nie wyklucza dalszego spadku prognoz dla globalnego wzrostu gospodarczego.

"Myślę, że ryzyko dalszych spadków jest jasne" - podkreśliła. Wyjaśniła, że "wskazuje na to szereg zakłóceń, od nowych obostrzeń sanitarnych w Chinach, po wpływ wojny Rosji z Ukrainą na ceny żywności".

W poniedziałek prezes Banku Światowego David Malpass poinformował, że jego instytucja obniżyła prognozy wzrostu światowego PKB z 4,1 proc. do 3,2 proc. w 2022 r. Podczas konferencji zaznaczył, że największy wpływ na obniżenie prognoz wzrostu przez bank ma sytuacja w regionie Europy i Azji Środkowej.

Zapowiedział również, że zarząd Bank Światowego "w ciągu najbliższych kilku tygodni" przedyskutuje wdrożenie nowej puli środków do radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi. Pakiet ok. 170 mld dolarów jest przewidziany do rozdysponowania na okres od kwietnia 2022 r. do czerwca 2023 r. Kwota ta jest kontynuacją wcześniejszego programu finansowego do walki z pandemią Covid-19.

Malpass powiedział, że środki z tej puli częściowo wesprą kraje, które przyjęły uchodźców z Ukrainy, a także pomoże rozwiązać problemy w krajach dotkniętych niedoborem żywności. Prezes BŚ dodał, że kraje członkowskie Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego będą w tym tygodniu dyskutować na temat nowej pomocy dla Ukrainy i spodziewa się, że konkretne zobowiązania zostaną ogłoszone przez kilka krajów-donatorów. (PAP)

autorka: Ewa Nehring

