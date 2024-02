Regionalne ośrodki ochrony. Tak KE chce chronić rynek przed importem z Ukrainy

Tusk w Kijowie. "Polska pomoże Ukrainie w przystąpieniu do Unii Europejskiej" Premier Donald Tusk powiedział, że Kijów musiał być pierwszą stolicą, którą odwiedził po wyborach jako premier. "To właśnie w Ukrainie przebiega światowy front między dobrem a złem" - podkreślił. Dodał, że porozumiał się z prezydentem Zełenskim w sprawie roli Polski, która będzie starała się pomóc we wszystkich aspektach procesu akcesyjnego Ukrainy do UE.