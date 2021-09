Reforma użytkowania wieczystego a biznes. Chodzi o ustalenie ceny nabycia gruntów

UOKiK na tropie kryptoreklam w mediach społecznościowych influencerów

UOKiK sprawdzi, czy reklamy zamieszczane w mediach społecznościowych influencerów są właściwie oznaczane, że są reklamami - poinformował Urząd. Chce on uporządkować rynek treści sponsorowanych, by internauci dostawali jasny przekaz, co jest reklamą, a co recenzją produktu.