Reforma prawa imigracyjnego w Niemczech. Chodzi o przyjmowanie pracowników spoza UE

Niemiecki Bundestag przyjął w piątek reformę prawa imigracyjnego ułatwiającą imigrację wykwalifikowanych pracowników z krajów spoza Unii Europejskiej. Rządząca koalicja SPD, Zielonych i FDP chce przyciągnąć więcej pracowników z krajów trzecich, aby złagodzić niedobór wykwalifikowanych pracowników w RFN.

Podczas debaty minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD) podkreśliła, dzięki reformie Niemcy stwarzają warunki do przyciągnięcia najlepszych pracowników z zagranicy - podał portal telewizji ARD. Szefowa MSW mówiła o "najnowocześniejszym prawie imigracyjnym na świecie".

Ułatwienie imigracji pracowników zabezpiecza dobrobyt w Niemczech - powiedziała Faeser, dodając, że wszędzie brakuje wykwalifikowanych pracowników, od pielęgniarstwa po administrację publiczną. Obecnie, aby sprowadzić pracownika opieki do Niemiec, trzeba złożyć 17 wniosków i "to musi się skończyć" - oświadczyła szefowa MSW.

W przyszłości pracownicy spoza UE będą mogli przyjeżdżać do Niemiec w poszukiwaniu pracy dzięki systemowi punktowemu, tzw. Chancenkarte. Punkty przyznawane są według dwunastu kryteriów, takich jak kwalifikacje, wiek i umiejętności językowe. Osoby, które uzyskają co najmniej sześć punktów, otrzymują Chancenkarte, która uprawnia do poszukiwania pracy w Niemczech przez rok - informuje ARD.

