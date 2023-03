Elektrownie jądrowe we Francji ograniczyły produkcję prądu. Kolejny etap walki z reformą emerytalną

Emerytalne piekło we Francji. Rząd oskarża opozycję o obstrukcję, związki zapowiadają nowe protesty

Referma emerytalna to we Francji ponownie główny temat. Związki zawodowe razem z milionami osób strajkują przeciwko zmianom, tamtejsza opozycja rówież nie pomaga władzom. Do rozpatrzenia pozostało 15 800 poprawek - rząd oskarża opozycję o obstrukcję i żąda ich wycofania. Centrala związkowa CGT zapowiedziała na czwartek kolejne protesty.