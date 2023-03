Reforma emerytalna storpedowała wizytę Karola III w Paryżu. Niemcy zgodnie z planem

Wizyta brytyjskiego króla Karola III we Francji, która miała rozpocząć się w niedzielę, została przełożona z powodu protestów przeciwko reformie emerytalnej w całym kraju - poinformował w piątek Pałac Elizejski. Z kolei wizyta króla Wielkiej Brytanii Karola III w Niemczech odbędzie się zgodnie z planem - przekazało w piątek agencji Reutera źródło w Pałacu Buckingham.

fot. Frederic Legrand - COMEO / / Shutterstock

Rządy Francji i Wielkiej Brytanii podjęły tę decyzję po rozmowie telefonicznej prezydenta Emmanuela Macrona z brytyjskim monarchą.

Karol III miał udać się w niedzielę do Paryża z pierwszą państwową wizytą zagraniczną, jednak mobilizacja przeciwko reformie emerytalnej, która wzmogła się w stolicy i innych miastach Francji w ostatnich dniach, wpłynęła na decyzję o przełożeniu podróży.

„Decyzja jest ciężkim ciosem dla wizerunku Francji za granicą” – komentuje dziennik „Le Figaro”, który jeszcze niedawno informował, że wizyta się odbędzie, jednak będą jej towarzyszyć wzmocnione środki bezpieczeństwa.

W piątek rano na temat wizyty wypowiadał się również francuski minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin, który zapewnił, że Francja jest gotowa przyjąć brytyjskiego monarchę.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Karol III wraz z małżonką Camillą miał przebywać we Francji od niedzieli do środy, skąd następnie miał udać się do Niemiec.

Wizyta króla Karola III w Niemczech odbędzie się zgodnie z planem

Karol III wraz z małżonką Camillą miał przebywać we Francji do środy, skąd następnie miał udać się do Niemiec i zakończyć podróż zagraniczną 31 marca. Jak przekazało źródło w Pałacu Buckingham wizyta w Niemczech nie została przełożona.

Wedle wcześniejszych informacji BBC, w planie podróży do Niemiec jest wystąpienie Karola III w Bundestagu. Będzie to pierwszy raz, gdy przed niemieckim parlamentem przemówi brytyjski monarcha.

Oficjalne wizyty króla są ustalane za radą brytyjskiego rządu, a pierwsze podróże monarchy będą postrzegane jako próba zacieśnienia współpracy z europejskimi sąsiadami - oceniało na początku marca BBC.

Historyk: Odłożenie wizyty brytyjskiego monarchy we Francji jest kolejnym znakiem ogólnego upadku kraju Niezdolność Francji do honorowania swojej tradycji witania brytyjskiego monarchy jest kolejną oznaką ogólnego upadku kraju, który przejawia się w wielu formach - twierdzi na łamach dziennika „Le Figaro” historyk i eseista Maxime Tandonnet. Autor nazywa przełożenie wizyty Karola III „policzkiem, który nie ma żadnego precedensu”. „Z pewnością Francja, w której tylko w nocy z 23 na 24 marca 450 policjantów i żandarmów zostało rannych (liczba ta daje miarę chaosu), nie jest w stanie zapewnić wizyty Karola III w normalnych warunkach bezpieczeństwa” – ocenia Tandonnet. Podkreśla też, że stolica pokryta jest stertami śmieci, a stan kraju nie pozwala na to, „by wizyta odbyła się w kontekście godnym historii francusko-brytyjskiej”. Autor obwinia o to wszystkie strony sceny politycznej, a także związki zawodowe. Jak twierdzi Tandonnet, w przeszłości wizyty monarchów brytyjskich, jak ta Jerzego VI w 1938 r. czy jak w przypadku kilku wizyt Elżbiety II podczas jej długiego panowania, były zawsze „wydarzeniami zarówno dyplomatycznymi, jak i symbolicznymi, mobilizującymi opinię publiczną”. „Przyjmowanie brytyjskich monarchów we Francji zawsze było powodem do dumy dla narodu francuskiego. Francja, która nie miała króla od 1848 r., witała brytyjskiego monarchę stojącego na równi z prezydentem Republiki jako następcą francuskich władców” – pisze historyk. Ponadto wskazuje on na ogólny upadek Francji na kilku płaszczyznach: dług publiczny na poziomie 3 bln euro, masowa deindustrializacja, gwałtowny wzrost przemocy, wzrost ubóstwa w wyniku inflacji, duże bezrobocie, kryzys służby zdrowia, utrata kontroli nad granicami, osłabienie sektora jądrowego i niski poziom szkolnictwa. „Kryzys demokracji jest w pełnym rozkwicie, w ostatnich wyborach parlamentarnych wzięło udział zaledwie 46 proc. (uprawnionych). Obecny klimat buntu wyraża nieufność Francuzów wobec klasy politycznej, którą obwiniają za arogancję i pogardę, a w szczególności za to, że nie słucha ich w sprawie reformy emerytalnej” – pisze Tandonnet. „Nikt nigdy nie odzyskał kraju bez szczerego poparcia i szacunku narodu” – dodaje.

Marcin Furdyna

mrf/ ap/ kjm/