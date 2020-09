Ustawa o OFE w ciągu dwóch tygodni, reforma w połowie 2021 r.

fot. rsooll / Shutterstock

Reforma OFE będzie przeprowadzona w połowie 2021 r., a projekt ustawy przekształcającej OFE w IKE powinien być procedowany przez Radę Ministrów i opublikowany w ciągu najbliższych dwóch tygodni - powiedział dla portalu WP wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

"Reforma OFE będzie przeprowadzona w przyszłym roku. Projekt ustawy w tej sprawie jest już w zasadzie gotowy. Myślę, że w tym, bądź w kolejnym tygodniu będzie procedowany na poziomie Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów. Jest pełna determinacja, żeby go przeprowadzić" - powiedział Waldemar Buda.

"Propozycja jest taka, żeby do przekształcenia doszło w połowie roku. Natomiast chcielibyśmy, żeby sama ustawa weszła w życie około 1 lutego, a prawo wyboru (między IKE a ZUS - PAP) zakładamy między 1 marca a 1 kwietnia" - dodał.

Buda przypomniał, że wybór stawiany przed oszczędzającymi w OFE polega na zdecydowaniu między przeniesieniem środków do IKE, gdzie oszczędności będą podlegały dziedziczeniu, ale także opłacie przekształceniowej, które jest wariantem domyślnym, a przeniesieniem środków na subkonto w ZUS.

Ocenił, że średnia wartość środków zgromadzonych w OFE wynosi około 9 tys. zł na uczestnika.

"Środków w OFE jest teraz mniej z kilku powodów. Po pierwsze wyceny aktywów są niższe, a po drugie część środków została już przeniesiona do ZUS tzw. suwakiem. Na ten moment mamy ponad 130 mld zł" - wskazał.

Jak powiedział Buda, opłata przekształceniowa pozostaje na poziomie 15 proc., a przy założeniu, że 50 proc. zdecyduje się przenieść środki na IKE, opłata przekształcająca w 2021 r. wyniesie około 7 mld zł, a w 2022 r. około 3 mld zł. Dodał, że wpływy z tego tytułu na 2021 r. na ten moment nie są uwzględnione w ustawie budżetowej.

W projekcie odrzuconym w marcu przez Senat szacowano, że pierwsza transza opłaty przekształceniowej ma wynieść 13,5 mld zł, a druga 5,8 mld zł, przy czym wielkość aktywów zgromadzonych wtedy w OFE przekraczała 150 mld zł oraz zakładano, że tylko 20 proc. członków złoży deklarację o przeniesienie środków do FUS.

Buda dodał, że dostosowano także dzień wyceny wartości środków przenoszonych do ZUS i będzie on zbliżony do dnia wejścia w życie ustawy wobec wcześniej planowanego kwietnia 2019 r.

Z opublikowanego na początku września wykazu prac rządu wynika, że Rada Ministrów planuje w III kw. przyjąć nowy projekt ustawy o przekształceniu OFE w IKE. Główne założenia projektu podane w wykazie były zbieżne z poprzednim projektem ustawy ws. OFE, który w marcu br. odrzucił Senat.

Reforma zakłada, że powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE przekształcą się w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), zaś OFE staną się specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi (SFIO).

Wariantem domyślnym jest przekazanie aktywów netto OFE na indywidualne konta emerytalne (IKE) prowadzone przez TFI, które będą dziedziczone. Środki osób, które nie zdecydują się na IKE, zostaną przeniesione na ich subkonta w ZUS.

Ze środków OFE przekształcanych w IKE pobrana zostanie tzw. opłata przekształceniowa na rzecz FUS w łącznej wysokości 15 proc., której płatność zostanie rozłożona na 2 lata.

kk/ ana/