Wysokie stopy procentowe i idące za nimi wysokie raty zobowiązań skłaniają wielu klientów banków do rozważenia refinansowania kredytu. Przeniesienie długu do innego banku to szansa na tańszy kredyt, ale nie zawsze taki będzie wynik zmiany. Nowy e-book Bankier.pl pomoże w podjęciu właściwej decyzji i dobrym przygotowaniu się do całego procesu.

Odpowiedź na pytanie "Czy opłaca się refinansować kredyt hipoteczny?" nie zawsze jest twierdząca, nie zawsze jednakowa i nie zawsze prosta, o czym świadczy treść artykułu o tym samym tytule, przygotowanego przez Michała Kisiela, naszego redakcyjnego specjalistę z zakresu kredytów mieszkaniowych.

Lekturę tego artykułu polecam w pierwszej kolejności i bezwzględnie każdemu, kto choć przez chwilę zastanawiał się nad refinansowaniem swojego zadłużenia.

Przed zmianą banku w czasach wysokich stóp procentowych trzeba bowiem wiedzieć, jakie typy kredytów są dziś dostępne na rynku, ile może kosztować pożegnanie z dotychczasowym bankiem czy za co przyjdzie nam zapłacić w ramach nowego zobowiązania. Odpowiedzi na wszystkie te pytania padają we wspomnianym artykule.

Refinansowanie kredytu - pobierz e-book

Kolejny ważny krok po tym, jak zapadnie wstępna decyzja, to zapoznanie się z samym procesem refinansowania.

Jak - krok po kroku - przebiega przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku?

Co trzeba wiedzieć o swojej nieruchomości wziętej na kredyt?

Jakich dokumentów zażąda bank?

Jakie dodatkowe warunki trzeba będzie spełnić?

Na co warto zwrócić uwagę w całym procesie?

Jak dokonać przeprowadzki kredytu hipotecznego do innego banku, żeby płacić mniej, o tym w szczegółach dowiesz się z nowego e-booka Bankier.pl pt. "Refinansowanie kredytu mieszkaniowego krok po kroku", autorstwa Michała Kisiela. Żeby pobrać e-book, wypełnij formularz zamieszczony poniżej.