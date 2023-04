Refinansowanie hipoteki – jak skorzystać i uniknąć pułapek? Zapisz się na bezpłatny webinar

Dla kogo banki mają dziś lepsze oferty niż przed kilkoma laty? Czy refinansowanie hipoteki może okazać się sposobem na zrealizowanie dodatkowych planów? Co warto wiedzieć o procedurze „kredytowej przeprowadzki”? Na te pytania odpowie doświadczony ekspert Krystian Misztal z Expandera podczas webinaru już 27 kwietnia.

fot. Fotokon / Sandra Matic / / Shutterstock

Chociaż umowa kredytu hipotecznego opiewa zwykle na kilkadziesiąt lat, to więzy łączące nas z bankiem nie są nierozerwalne. Oferta rynkowa się zmienia i na przeprowadzce do innej instytucji można sporo zyskać. Potencjalne korzyści to nie tylko niższa rata, ale także opcja zdobycia dodatkowych pieniędzy na remont czy inne potrzeby. Chociaż proces refinansowania obrósł mitami, nie jest wcale tak skomplikowany, jak go malują.

Podczas bezpłatnego webinaru 27 kwietnia o godzinie 11 ekspert z firmy Expander Krystian Misztal przybliży najważniejsze kroki procedury refinansowania kredytu hipotecznego. Wskaże, na jakie parametry „starego” kredytu zwrócić uwagę i jak przygotować się do procesu wnioskowania o nowy produkt. Odpowie również na pytania o zasady wyceny nieruchomości przy zmianie kredytu i możliwości powiększenia kwoty finansowania.

Spotkanie poprowadzi Michał Kisiel, analityk Bankier.pl, a zarejestrowani uczestnicy będą mogli zadać pytania specjaliście.

Jak zapisać się na webinar?

Wirtualne spotkanie odbędzie się w czwartek 27 kwietnia 2023 r. o godzinie 11. Udział w wydarzeniu wymaga bezpłatnej rejestracji za pomocą formularza na stronie internetowej. Wszelkie informacje organizacyjne zostaną przekazane uczestnikom po dokonaniu rejestracji.