Referendum jednak nie w dniu wyborów? Senat odrzucił nowelizację ustawy

Rzecznik rządu o referendum ws. migrantów: na ten moment jest decyzja co do jednego pytania Na ten moment jest decyzja co do jednego pytania; naszym celem jest, aby referendum odbyło się w dniu wyborów, ale sam dzień wyborów wskazuje prezydent - mówił w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller w Łebie (Pomorskie).