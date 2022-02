Redukcja etatów w Poczcie Polskiej - związkowcy informują o blisko 5 tysiącach

/ Shutterstock

Redukcja etatów w Poczcie Polskiej może dotyczyć 5 tys. pracowników - informuje “Rzeczpospolita”. Wynika to z projektu planu funduszy wynagrodzeń na 2022 r., który otrzymali związkowcy.



Blisko 70 proc. kosztów w budżecie Poczty Polskiej stanowią koszty pracownicze, jak informują dziennikarze “Rzeczpospolitej”. Spółka Skarbu Państwa zatrudnia około 80 tys. pracowników, natomiast w nadchodzących miesiącach może dojść do redukcji o 5 tys. stanowisk. O problemie poinformował Związek Zawodowy Wschód, powołujący się na pisma z centrali.



Pracownicy poczty czują się niesprawiedliwie potraktowani z dwóch powodów. Pierwszym są ubiegłoroczne zwolnienia grupowe. Poczta Polska planowała zwolnić 2 tys. pracowników, choć finalnie pracę straciło 960 osób. Decyzja była motywowana poprawą sytuacji finansowej spółki. Drugim natomiast jest fakt, że w sytuacji planowanej redukcji spółka zdecydowała się zatrudnić do pracy w sortowniach więźniów osadzonych w aresztach śledczych w Olsztynie i Bydgoszczy.



W 2022 r. Poczta Polska nie planuje jednak zwolnień grupowych. Spółka Skarbu Państwa postanowiła przeprowadzić redukcję etatów w oparciu o “naturalną fluktuację”.



– W poprzedniej strategii, zatwierdzonej jeszcze przed pojawieniem się koronawirusa, przewidziano redukcję zatrudnienia na poziomie kilkunastu tysięcy etatów. Jako pracodawca odpowiedzialny i zaangażowany w dialog z pracownikami, mimo negatywnych następstw pandemii, znacząco ograniczyliśmy skalę zwolnień. Jeszcze w lutym ub.r. brano pod uwagę redukcję 2 tys. etatów. Dzięki szeregowi działań podjętych przez zarząd, ukierunkowanych na poprawę sytuacji ekonomicznej spółki, udało się znacznie zmniejszyć i tę liczbę – informuje biuro prasowe Poczty Polskiej, cytowane przez “Rzeczpospolitą”.



AB