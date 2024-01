Reddit z nową wyceną. Coraz bliżej debiutu platformy, która zatrzęsła Wall Street

Amerykańska platforma Reddit przymierza się do debiutu na giełdzie. Według najnowszych doniesień Bloomberga potencjalna wycena może być dużo niższa od tej, o jakiej mówiło się dwa lata temu, gdy na Wall Street trwała gorączko IPO, a platforma biła rekordy popularności przez to, jak jej użytkownicy rozkręcili spekulacyjną hossę na akcjach GameStop czy AMC.

W niedzielę Bloomberg podał, że Reddit prowadzący rozmowy na temat potencjalnej oferty publicznej z inwestorami może być wyceniony na około 5 mld dolarów. Jeszcze pod koniec 2021 r. kiedy rynek IPO notował rekordy, mówiło się nawet o wycenie rzędu 15 mld dol.

Źródła Bloomberga podają, że Reddit i jego doradcy dążą do wyceny na poziomie średnio kilku miliardów, choć ostateczna wycena będzie zależała od ożywienia na rynku IPO. Potencjalni nabywcy na platformie Rainmaker Securities złożyli oferty o wartości od 4,5 do 4,8 miliarda dolarów. Trzeba jednak pamiętać, że takie transakcje z reguły wskazują na niższą wycenę, niż spółka mogłaby osiągnąć w ramach pierwszej oferty publicznej ze względu na niską płynność przekładającą się na duże dyskonto.

Reddit przymierzał się do debiutu już ponad dwa lata temu i nawet złożył wniosek o wejście na giełdę w 2021 r. Było to po tym, jak w sierpniu tamtego roku zebrał 700 mln w kolejnej rundzie finansowania, która wyceniła spółkę na 10 mld dol. Ostatecznie plany debiutu odłożono na później ze względu na brak rentowności w tamtym czasie i słabnące perspektywy rynku IPO.

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami Reddit planuje opublikować szczegóły swojej oferty publicznej pod koniec lutego, następnie przeprowadzić roadshow dla inwestorów na początku marca i zakończyć ofertę jeszcze przed końcem pierwszego kwartału. Ostateczną decyzję o wycenie Reddit podejmie bliżej debiutu. W ramach IPO ma sprzedać około 10 proc. swoich akcji, podał Reuters.

Wejście Reddita na giełdę byłoby pierwszym debiutem spółki zajmującej się mediami społecznościowymi od 2018 roku. Wtedy Pinterest w IPO pozyskał 1,4 mld dol. i osiągnął wycenę na poziomie 12,7 mld dol.

Reddit został założony w 2005 roku przez obecnego dyrektora generalnego Steve'a Huffmana, przedsiębiorcę Alexisa Ohaniana i nieżyjącego już Aarona Swartza. Do inwestorów platformy zalicza się m.in. fundusze Andreessen Horowitz, czy Sequoia Capital, firmy takie jak Tencent, czy gwiazdę rapu Snoop Dogga.

Platforma szerzej zainteresowała media, gdy użytkownicy skupieni wokół wątku WallStreetBets, dotyczącego inwestowania, odegrali główną rolę w handlu tzw. akcjami memowymi. W 2021 r. giełdowe kursy podupadających spółek zyskały na Wall Street tysiące procent w czasie kilku sesji, przez tzw. wyciskanie krótkich pozycji, które na akcjach takich spółek jak GameStop czy AMC miały fundusze hedgingowe.

„Myślę, że to, co sprawia, że ​​Reddit jest naprawdę interesujący, to fakt, że nasi użytkownicy robią rzeczy, na które my lub nikt inny nigdy by nie wpadł, myślę że na tym właśnie polega zabawa” – powiedział swego czasu dyrektor generalny Steve Huffman, znany na prowadzonej przez siebie platformie pod Nickiem spez.

Michał Kubicki