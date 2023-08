Recesja za recesją, rozczarowujące wyniki Orlenu, Polacy zaciskający pasa i oszczędności posłów

WYKRESY TYGODNIA Czy leci z nami recesja, szaleństwa złotego i dywagacje o stopach procentowych Złoty jak wańka wstańka, polska malejąca gospodarka (co doskonale, niestety, obrazuje szybki odczyt PKB) i zamieszanie wokół "Bezpiecznego kredytu 2 proc." - co, kto i kiedy może to skrót wiadomości z mijającego tygodnia. Z tych niewykresowych to Polaków zelektryzowała wiadomość o 300 tys. bochenków chleba ze zboża technicznego z Ukrainy. Zapraszamy na nasz przegląd ostatnich 7 dni.