"Realna inflacja na Kubie jedną z najwyższych na naszej planecie"

Inflacja w strefie euro wyraźnie wyhamowała za sprawą wysokiej bazy Za sprawą efektu bazy w marcu inflacja konsumencka zwolniła we wszystkich państwach strefy euro za wyjątkiem Malty i Słowenii, wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Za to we wszystkich państwach strefy euro ceny wzrosły w porównaniu do lutego.