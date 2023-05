PTEZ: Realizacja wymagań pakietu Fit for 55 w polskim ciepłownictwie to koszt 276 - 418 mld zł

Realizacja wymagań unijnego pakietu Fit for 55 w polskim ciepłownictwie to koszt od 276 mld zł do 418 mld zł – wynika z raportu przygotowanego przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, opublikowanego podczas Kongresu Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym.

fot. Roschetzky Photography / / Shutterstock

„Transformacja energetyki, w tym ciepłownictwa jest nieunikniona. Musimy się dekarbonizować. A jednocześnie regulacje unijne, w tym pakiet Fit for 55 mocno oddziałuje na skalę i tempo całej transformacji” – powiedział na spotkaniu prasowym Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej i Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

„Analiza pokazała, że spełnienie wymagań pakietu Fit for 55 wymaga, w zależności od scenariusza, poniesienia nakładów w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną w wysokości do 100 mld zł, w infrastrukturę wytwórczą do 178 mld zł, na modernizację instalacji odbiorczych do 140 mld zł. Łącznie na dekarbonizację ciepłownictwa systemowego w Polsce potrzeba ok. 400 mld zł, by dostosować się do Pakietu Fit for 55” – powiedział Dąbrowski.

Autorzy raportu wskazują na prawdopodobieństwo pozainflacyjnego wzrostu nakładów spowodowanych koniecznością otwarcia dużego frontu robót, wysyceniem rynku wykonawców lub np. przerwaniem łańcucha dostaw.

Jak wskazał Wojciech Dąbrowski, kluczowym aspektem procesu transformacji jest jej finansowanie.

„Konieczne jest zwiększenie maksymalnego poziomu pomocy publicznej, określonego w zmienionych na niekorzyść przepisach unijnych, z poziomu 30-45 proc. kosztów kwalifikowanych obecnie do co najmniej 60 proc.” – powiedział Dąbrowski.

Prezes PGE i PTEZ przypomniał, że po utworzeniu NABE ciepłownictwo pozostanie w grupach energetycznych.

„NABE jest priorytetem dla transformacji polskiej energetyki, w tym ciepłownictwa. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, by NABE nie powstało. Zakładamy, że ruszy na kilka tygodni” – powiedział Dąbrowski.

Poinformował, że instytucje finansowe sygnalizują chęć finansowania inwestycji w ciepłownictwie.

Technologie i paliwa, które mogą być wykorzystywane w celu dekarbonizacji sektora ciepłownictwa to gaz, biomasa, geotermia, wielkoskalowe pompy ciepła.

Jak wskazali przedstawiciele PTEZ, rynek ciepła systemowego w Polsce jest największy w Unii Europejskiej, co wynika z uwarunkowań klimatycznych, gęstości zabudowy w miastach i wysokiego wskaźnika urbanizacji.

Ciepło systemowe w Polsce jest wykorzystywane do celów grzewczych w 40,4 proc. gospodarstw domowych.

W 2021 r. zainstalowana moc cieplna wynosiła 54.109,6 MW. Przedsiębiorstwa ciepłownicze dysponowały sieciami ciepłowniczymi o długości 22.223 km.

Z całkowitej produkcji ciepła w koncesjonowanych przedsiębiorstwach energetycznych w 2021 r. udział ciepła produkowanego w kogeneracji wynosił 63,2 proc.

pel/ ana/